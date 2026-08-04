FPT Play độc quyền phát sóng PPA Asia 500 tại TP.HCM

(VTC News) -

Những trận đấu đỉnh cao của hệ thống PPA Tour Asia sẽ tiếp tục đến với khán giả Việt Nam từ ngày 6-9/8 tại TP.HCM, sau các chặng đấu tại Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Singapore... Giải đấu này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của năm 2026 khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực và quốc tế.

Với tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD, các nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2.000 USD tiền thưởng, trong khi nội dung đôi có mức thưởng lên tới 5.500 USD, cùng 500 điểm xếp hạng PPA. Đây sẽ là lợi thế lớn trong cuộc đua thứ hạng của mùa giải.

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Sức hút của PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026 đến từ sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cùng các tay vợt xuất sắc của Việt Nam. Tâm điểm của nước chủ nhà là Lý Hoàng Nam, cựu số 1 quần vợt Việt Nam, vận động viên đang khẳng định tên tuổi ở đấu trường pickleball chuyên nghiệp.

Anh sẽ đánh cặp với Collin Johns, cựu số 1 thế giới nội dung đôi nam, nổi tiếng với lối chơi ổn định, khả năng điều phối chiến thuật và vừa vô địch đôi nam tại PPA Asia 500 Singapore Open 2026. Đây sẽ là một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất giải. Bên cạnh đó, Trương Vinh Hiển, tay vợt hàng đầu của pickleball Việt Nam, tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn khi đánh cặp cùng Đỗ Minh Quân ở nội dung đôi nam và Sophia Huỳnh ở nội dung đôi nam, nữ.

Ở phía các tay vợt quốc tế, Jack Wong (Hong Kit Wong), ngôi sao hàng đầu của pickleball Hồng Kông (Trung Quốc) với nhiều danh hiệu PPA Tour Asia, sẽ sát cánh cùng Eunggwon Kim trong vai trò hạt giống số 1 nội dung đôi nam.

Ngoài ra, bộ đôi Robert Stirling cùng Kenta Miyoshi cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phong độ ổn định. Sự quy tụ của những tay vợt quốc tế nổi bật hứa hẹn mang đến những màn so tài đẳng cấp, đồng thời tạo cơ hội để các đại diện Việt Nam cọ xát với những tên tuổi đang dẫn đầu hệ thống PPA Tour Asia.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, PPA Tour Asia còn duy trì mô hình “Play Where the Pros Play”, cho phép các nội dung phong trào diễn ra song song với giải chuyên nghiệp. Điều này giúp người chơi ở nhiều cấp độ có cơ hội thi đấu ngay trên những sân đấu nơi các ngôi sao quốc tế tranh tài, tạo nên không khí lễ hội đặc trưng của hệ thống PPA.

Việc liên tiếp đăng cai các giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường phát triển năng động của môn thể thao này.