Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về dự án Trục đại lộ sông Hồng

(VTC News) -

Ngày 31/7, Công an phường Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với ông N.N.T. (SN 1967, ở phường Thanh Xuân) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022 và Nghị định số 211/2025).

Cuối tháng 6, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, gây hoang mang trong Nhân dân, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

Ông N.N.T. tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an, ông N.N.T. thừa nhận, bản thân hoàn toàn không có quyền và lợi ích liên quan dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, không phải cư dân thuộc phường Hồng Hà. Tuy nhiên, do ông T. đọc bài viết từ trang thông tin xuyên tạc “L.K.T.C” nên đã tải ảnh, đăng vào nhóm “Cư dân phường Hồng Hà mới” với nội dung suy diễn, bịa đặt nhằm thể hiện bản thân.

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin có nội dung bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân trên không gian mạng.

Với hành vi tương tự như ông N.N.T., từ thời điểm sau ngày 1/7, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ nguồn gốc thông tin, hình ảnh trước khi tin tưởng, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; tuyệt đối không sử dụng, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tiếp tay cho hành vi lan truyền tin giả, vi phạm pháp luật.