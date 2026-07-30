Mỹ đạt thỏa thuận mua hệ thống tên lửa Patriot hơn 58 tỷ USD

(VTC News) -

Việc Mỹ cung cấp lượng lớn vũ khí cho đồng minh, đồng thời sử dụng nhiều đạn dược trong chiến dịch quân sự của riêng mình ở Iran làm dấy lên lo ngại về kho dự trữ các loại vũ khí phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác quan trọng.

Theo thông báo từ Lục quân Mỹ, hợp đồng có hiệu lực trong vòng một năm trị giá 4,7 tỷ USD được ký kết hồi tháng 4 với Tập đoàn Lockheed Martin sẽ chuyển đổi thành dự thảo thỏa thuận 7 năm, tạo ra kế hoạch mua sắm nhiều năm cho tên lửa đánh chặn từ năm tài chính 2026 đến năm 2032.

Mỹ tăng cường số lượng vũ khí cho quân đội. (Ảnh: Reuters)

Các nhà đàm phán của Lầu Năm Góc đang thúc ép nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa với những thỏa thuận sản xuất sơ bộ đạt được hồi đầu năm 2026 là trọng tâm của nỗ lực tăng cường sản lượng tên lửa.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng liên tục gia tăng áp lực lên nhà thầu quốc phòng để ưu tiên sản xuất hơn là chia lợi nhuận cho cổ đông. Hồi đầu năm 2026, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp xác định những nhà thầu được cho là hoạt động kém hiệu quả trong hợp đồng của chính phủ trong khi vẫn tiếp tục phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Các giám đốc điều hành trong ngành hoan nghênh thỏa thuận sản xuất, nhưng cho rằng Quốc hội Mỹ trước tiên phải phân bổ kinh phí để họ đầu tư mạnh hơn vào linh kiện và năng lực sản xuất.

Những điều khoản chính xác và ngày giao hàng cho nhiều thỏa thuận cung cấp đạn dược của Lầu Năm Góc vẫn đang được đàm phán.

Thỏa thuận khung tương tự cũng được ký kết với RTX, công ty mẹ của Raytheon để tăng sản lượng tên lửa hành trình Tomahawk từ mức hiện tại khoảng 60 chiếc mỗi năm cho Mỹ lên mức 1.000 chiếc mỗi năm.

Theo Tập đoàn Lockheed Martin, khoản tài trợ này sẽ cho phép họ thực hiện lời hứa tăng gấp 3 công suất sản xuất hệ thống tên lửa PAC-3 MSE vào cuối năm 2030 và tăng 50% số lượng việc làm tại nhà máy ở Camden, Arkansas, từ khoảng 1.200 lên khoảng 1.850. Trước đó, Lockheed thông báo sản lượng tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 sẽ đạt 2.000 chiếc mỗi năm.

Tập đoàn Lockheed Martin cho biết thêm họ đang đầu tư từ 8 - 9 tỷ USD đến năm 2030 để hiện đại hóa hơn 20 cơ sở của Mỹ, bao gồm trung tâm sản xuất đạn dược mới ở Alabama và Arkansas.

PAC-3 MSE là tên lửa đánh chặn “tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức” được sử dụng trong hệ thống phòng không Patriot để chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay.

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ước tính quân đội Mỹ hiện chỉ có chưa đến 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và chưa đến 250 tên lửa đánh chặn THAAD - 2 hệ thống phòng không chủ chốt. Cả 2 hệ thống này đều được sử dụng rộng rãi ở Trung Đông trong thời gian gần đây.