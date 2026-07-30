Tin xe 30/7: Xiaomi hé lộ SUV EREV chạy điện 370 km, Audi Q9 trình làng

(VTC News) -

Xiaomi hé lộ SUV EREV Skynomad trước ngày ra mắt

Xiaomi Auto đã công bố thêm thông tin về mẫu SUV EREV Skynomad trước thềm sự kiện diễn ra ngày 30/7. Mẫu xe sẽ sử dụng nền tảng Kunlun Architecture cùng hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động Kunlun Range Extender, bên cạnh Kunlun Platform và gói công nghệ an toàn Kunlun All-Domain Safety.

Hệ truyền động của Skynomad sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L M15DRE kết hợp hai mô-tơ điện. Động cơ có thể sử dụng xăng RON 92, RON 95 hoặc RON 98. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất đạt 5,7 lít/100 km theo chuẩn WLTC khi pin cạn.

Hệ truyền động mở rộng phạm vi cùng hệ thống điện được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, trong khi chu kỳ bảo dưỡng định kỳ là 3 năm hoặc 30.000 km sau lần bảo dưỡng đầu tiên.

Phiên bản Skynomad N90 Max có kích thước 5.285 x 1.998 x 1.825 mm, chiều dài cơ sở 3.080 mm, cung cấp cấu hình 5 hoặc 7 chỗ. Xe sử dụng bộ pin 76 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện từ 363 - 370 km theo chuẩn WLTC.

Trong khi đó, N70 Max nhỏ hơn, có hai lựa chọn pin 52 kWh hoặc 76 kWh với quãng đường chạy điện từ 265 - 380 km tùy phiên bản. Xiaomi cho biết nguyên mẫu N90 Max đã hoàn thành hơn 60.000 km thử nghiệm trong 6 tháng, song giá bán và cấu hình thương mại cuối cùng sẽ được công bố tại sự kiện ngày 30/7.

Isuzu D-Max D-Cargo 1000 giá 492 triệu đồng

Isuzu Việt Nam chính thức giới thiệu Isuzu D-Max D-Cargo 1000, phiên bản bán tải cabin đơn mới thuộc dòng D-Max. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng cần phương tiện chở hàng có tải trọng lớn nhưng vẫn giữ kích thước linh hoạt hơn xe tải. Thùng hàng tiêu chuẩn có kích thước 2.330 x 1.590 x 465 mm, tải trọng đăng ký đạt 1.095 kg.

So với bán tải cabin kép, D-Max D-Cargo 1000 có không gian chở hàng lớn hơn, phù hợp cho hoạt động giao nhận và phân phối. Xe được bố trí 12 điểm móc cố định hàng hóa, khung gầm gia cường và hệ thống treo sau sử dụng 6 lá nhíp nhằm tăng khả năng chịu tải.

Ngoài thùng tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn các cấu hình như thùng mui bạt, thùng kín hoặc thùng đông lạnh theo nhu cầu khai thác.

Mẫu bán tải sử dụng động cơ diesel 1.9L công suất tối đa 150 PS, đi kèm các hệ thống an toàn như ABS, EBD, BA, BOS và hai túi khí phía trước. Xe có ba màu ngoại thất gồm trắng, bạc và đen.

Giá bán lẻ đề xuất cho phiên bản thùng tiêu chuẩn là 492 triệu đồng, đã bao gồm VAT nhưng chưa gồm lệ phí trước bạ và các chi phí đăng ký liên quan.

D-Max D-Cargo 1000 được bảo hành 5 năm hoặc 200.000 km và sẽ trưng bày tại đại lý Isuzu trên toàn quốc từ ngày 29/7 để khách hàng tham khảo và lựa chọn cấu hình phù hợp.

Audi Q9 2027 ra mắt, cạnh tranh BMW X7

Audi chính thức giới thiệu Audi Q9 2027 sau thời gian dài chạy thử. Đây là mẫu SUV lớn nhất của thương hiệu Đức ở thời điểm hiện tại, được định vị trên Q7 và hướng đến phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, cạnh tranh trực tiếp với BMW X7 và Mercedes-Benz GLS. Xe có kích thước 5.310 x 2.210 mm, chiều dài cơ sở 3.140 mm, lớn hơn đáng kể so với Audi Q7.

Audi Q9 sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số 3D, hệ thống cửa mở điện có thể mở tới 90 độ, hỗ trợ điều khiển từ xa qua ứng dụng myAudi và cảm biến chống va chạm.

Khoang nội thất có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, nổi bật với mái kính toàn cảnh diện tích hơn 1,5 m². Phiên bản cao cấp sử dụng kính thông minh có thể điều chỉnh độ trong suốt theo 9 vùng, kết hợp hệ thống đèn viền 84 LED với 30 tùy chọn màu sắc.

Hệ thống giải trí gồm dàn âm thanh Bang & Olufsen 22 loa công suất 1.360 W, trong khi các tính năng an toàn có khả năng tự động giảm tốc, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp và gọi cứu hộ khi phát hiện người lái mất khả năng điều khiển.

Tại châu Âu, Audi Q9 sử dụng động cơ diesel I6 3.0L mild-hybrid công suất 295 mã lực; phiên bản Bắc Mỹ dự kiến trang bị động cơ xăng V6 2.9L công suất 429 mã lực.

Biến thể SQ9 sẽ dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, công suất 591 mã lực. Toàn bộ phiên bản đều được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng và đánh lái bốn bánh tiêu chuẩn.