Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/6/2026: Bất ngờ lao dốc

Vàng 9999, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hoặc vàng bốn số 9, là loại vàng có độ tinh khiết rất cao với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.
Đặc điểm của vàng 9999
Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng đẹp và khả năng giữ giá tốt theo thời gian. Tuy nhiên, loại vàng này có tính mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu va đập mạnh. Vì vậy, vàng 9999 không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức cầu kỳ, yêu cầu độ cứng và độ bền cao.
Trên thị trường, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn. Đây là những sản phẩm được nhiều người lựa chọn để tích lũy tài sản, bảo toàn giá trị và phục vụ nhu cầu đầu tư dài hạn.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/6/2026
Trước giờ mở cửa phiên sáng 18/6/2026, giá vàng miếng tại Doji được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 7h45 ngày 18/6/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.900.000
15.150.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
14.150.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.650.000
15.050.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 18/6/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.880.000
15.132.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.870.000
15.120.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.870.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.670.000
14.970.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.800.000
15.100.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.800.000
15.100.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.590.000
14.990.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.900.000
15.150.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
14.150.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
14.650.000
15.050.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng SJC
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.630.000
15.030.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.830.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.680.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.630.000
15.030.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.850.000
15.130.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.850.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.580.000
15.030.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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