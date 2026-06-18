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Xuất bản ngày 18/06/2026 08:26 AM
Xuất bản ngày 18/06/2026 08:26 AM

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/6/2026: Bất ngờ lao dốc

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Đầu giờ sáng nay 18/6/2026, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác bất ngờ giảm nhẹ so với sáng qua.

Vàng 9999, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hoặc vàng bốn số 9, là loại vàng có độ tinh khiết rất cao với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Đặc điểm của vàng 9999

Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng đẹp và khả năng giữ giá tốt theo thời gian. Tuy nhiên, loại vàng này có tính mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu va đập mạnh. Vì vậy, vàng 9999 không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức cầu kỳ, yêu cầu độ cứng và độ bền cao.

Trên thị trường, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn. Đây là những sản phẩm được nhiều người lựa chọn để tích lũy tài sản, bảo toàn giá trị và phục vụ nhu cầu đầu tư dài hạn.

Vàng 999 được chế tác dưới dạng vàng miếng. (Ảnh: AI)

Vàng 999 được chế tác dưới dạng vàng miếng. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/6/2026

Trước giờ mở cửa phiên sáng 18/6/2026, giá vàng miếng tại Doji được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 7h45 ngày 18/6/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.900.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

14.150.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.650.000

15.050.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 18/6/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.880.000

15.132.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.870.000

15.120.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.870.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.670.000

14.970.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.800.000

15.100.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.800.000

15.100.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.590.000

14.990.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.900.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

14.150.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.650.000

15.050.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.630.000

15.030.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.830.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.680.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.630.000

15.030.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.850.000

15.130.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.850.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.580.000

15.030.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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