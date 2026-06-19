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Xuất bản ngày 19/06/2026 08:29 AM
Xuất bản ngày 19/06/2026 08:29 AM

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 19/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Những thông tin mới nhất về giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 19/6/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Trước giờ mở cửa phiên sáng 19/6, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn giữ ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, lúc 7h43 ngày 19/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới lao dốc lùi về mức 4.186,60 USD/ounce, giảm 21,30 USD/ounce tương đương mức giảm 0,53% trong vòng 24 giờ.

Vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật lúc 7h45 ngày 19/6/2026, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết quanh mức 14,60 - 15,13 triệu đồng/chỉ, tùy loại.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh: AI)

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 19/6/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn trơn PNJ 999.9

14.830.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.830.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.830.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.600.000

15.000.000

đồng/chỉ

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 19/6/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.830.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.585.000

14.985.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

14.260.000

14.880.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

14.230.000

14.850.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

13.120.000

13.740.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

10.260.000

11.250.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

9.210.000

10.200.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

8.160.000

9.150.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.785.000

8.775.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.250.000

6.240.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.635.000

5.625.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

4.005.000

4.995.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 19/6/2026)

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.830.000

15.130.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

148.700.000

151.200.000

đồng/chỉ

Doji


Vàng miếng SJC

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu


Vàng miếng SJC 999.9

14.880.000

15.130.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Người mua nên cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch.

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