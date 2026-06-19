Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 19/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Trước giờ mở cửa phiên sáng 19/6, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn giữ ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, lúc 7h43 ngày 19/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới lao dốc lùi về mức 4.186,60 USD/ounce, giảm 21,30 USD/ounce tương đương mức giảm 0,53% trong vòng 24 giờ.
Vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Theo cập nhật lúc 7h45 ngày 19/6/2026, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết quanh mức 14,60 - 15,13 triệu đồng/chỉ, tùy loại.
Bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 19/6/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nhẫn trơn PNJ 999.9
14.830.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.830.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.830.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.600.000
15.000.000
đồng/chỉ
Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 19/6/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.830.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.585.000
14.985.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
14.260.000
14.880.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
14.230.000
14.850.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
13.120.000
13.740.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
10.260.000
11.250.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
9.210.000
10.200.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
8.160.000
9.150.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.785.000
8.775.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.250.000
6.240.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.635.000
5.625.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
4.005.000
4.995.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 19/6/2026)
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.830.000
15.130.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
148.700.000
151.200.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.730.000
15.030.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng SJC 999.9
14.880.000
15.130.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.730.000
15.030.000
đồng/chỉ
|Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.730.000
15.030.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.800.000
15.050.000
đồng/chỉ
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.730.000
15.030.000
đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Người mua nên cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch.
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