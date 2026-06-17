Giá vàng 9999 SJC hôm nay 17/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%.

Nhờ đặc tính không bị oxy hóa, không xỉn màu và giữ giá trị bền vững theo thời gian, vàng 9999 từ lâu trở thành kênh trú ẩn an toàn nhất cho tài sản trước áp lực lạm phát.

Khác với vàng tây vốn pha nhiều hợp kim để tăng độ cứng nhằm chế tác trang sức cầu kỳ, vàng 9999 khá mềm, dễ bị móp méo khi va đập nên thường được đúc thành các dạng tích trữ như vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Vàng miếng SJC là sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 17/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 8h ngày 17/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.950.000 15.152.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.950.000 15.153.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.940.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.940.000 15.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.740.000 14.990.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 17/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.950.000 15.152.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.940.000 15.140.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.940.000 15.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.740.000 14.990.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.850.000 15.150.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.850.000 15.150.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.650.000 15.050.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 15.000.000 15.200.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.700.000 15.050.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.870.000 15.170.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.750.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.700.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.950.000 15.150.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.850.000 15.150.000 đồng/chỉ Thần Tài Phú Quý 999.9 14.850.000 15.150.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.650.000 15.050.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.