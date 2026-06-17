Giá vàng 9999 SJC hôm nay 17/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%.
Nhờ đặc tính không bị oxy hóa, không xỉn màu và giữ giá trị bền vững theo thời gian, vàng 9999 từ lâu trở thành kênh trú ẩn an toàn nhất cho tài sản trước áp lực lạm phát.
Khác với vàng tây vốn pha nhiều hợp kim để tăng độ cứng nhằm chế tác trang sức cầu kỳ, vàng 9999 khá mềm, dễ bị móp méo khi va đập nên thường được đúc thành các dạng tích trữ như vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 17/6/2026
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 8h ngày 17/6/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.950.000
15.152.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.950.000
15.153.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.940.000
15.140.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.940.000
15.150.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.740.000
14.990.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h ngày 17/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.950.000
15.152.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.940.000
15.140.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.940.000
15.150.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
14.740.000
14.990.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.850.000
15.150.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.850.000
15.150.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
14.650.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng SJC
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
15.000.000
15.200.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
14.700.000
15.050.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
14.870.000
15.170.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
14.750.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
14.700.000
15.050.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.950.000
15.150.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.850.000
15.150.000
đồng/chỉ
Thần Tài Phú Quý 999.9
14.850.000
15.150.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
14.650.000
15.050.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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