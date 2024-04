Giá USD ngân hàng đạt kỷ lục mới

(VTC News) -

Tỷ giá trung tâm sáng 17/4 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.231 đồng/USD, tăng thêm 90 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/- 5%, các ngân hàng sẽ được phép công bố giá USD cao nhất là 25.443 đồng/USD và thấp nhất là 23.019 đồng/USD.

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay cũng nâng giá bán USD lên gần sát mức trần 25.392 đồng/USD, tăng 94 đồng/USD so với ngày hôm qua.

Trong sáng nay, nhiều ngân hàng đẩy giá USD tăng hết biên độ. Cụ thể, VietinBank niêm yết USD ở mức giá 25.105 - 25.443 đồng/USD (mua - bán), tăng kịch trần.

Một số ngân hàng khác cũng nâng giá USD lên sát trần như ACB: 25.160 - 25.442 đồng/USD (mua - bán); Các ngân hàng BIDV: 25.130 - 25.440 đồng/USD (mua - bán), Eximbank 25.160 - 25.440 đồng/USD (mua - bán), Vietcombank 25.130 - 25.440 đồng/USD (mua - bán).

Techcombank niêm yết ở mức 25.197- 25.442 đồng/USD (mua - bán); Sacombank niêm yết giá USD ở mức 25.170-25.440 đồng/USD (mua - bán).

Ảnh minh họa: Stockbiz.

Như vậy, đây là phiên thứ ba liên tiếp tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng được niêm yết ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, giá bán USD hôm nay tăng lên mức 25.619 đồng/USD, mua vào ở mức 25.539 đồng/USD.

Chênh lệch giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng đã được thu hẹp. Giá mua vào USD trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại khoảng 300-400 đồng. Còn giá bán USD trên thị trường tự do đắt hơn so với ngân hàng khoảng hơn 200 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD hôm nay vẫn neo ở mức cao. Lúc 12h, chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 106,31 điểm, tăng 0,05% so với phiên liền trước.