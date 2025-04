LPBank chưa có kế hoạch bán vốn cho cổ đông ngoại

(VTC News) -

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank - Mã: LPB) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tại Đại hội, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc LPBank có kế hoạch bán vốn cho cổ đông ngoại hay không, ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị LPBank cho biết, việc bán vốn cho cổ đông ngoại là một trong những định hướng của ngân hàng nhưng với tình hình thị trường hiện tại, Hội đồng quản trị sẽ bám sát diễn biến thị trường tài chính quốc tế và lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp.

"Trong năm 2025, chúng tôi chưa có kế hoạch bán vốn cho cổ đông ngoại", ông Tiến nhấn mạnh.

Cũng theo ông, việc bán vốn dựa trên các nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho cổ đông và hỗ trợ cho chiến lược phát triển của ngân hàng.

"Đây là điểm mà chúng tôi phải lựa chọn các đối tác rất kỹ càng", ông Tiến khẳng định.

Thành lập công ty AMC vốn 200 tỷ

Đại hội đồng cổ đông năm nay của LPBank cũng sẽ cân nhắc việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank AMC).

Đại hội đồng cổ đông diễn ra sáng 27/4 của Ngân hàng LPBank.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết việc thành lập LPBank AMC là rất cần thiết nhằm chuyên môn hoá công tác quản lý và xử lý nợ xấu. Đây là bước đi chiến lược, không chỉ giúp LPBank chủ động trong việc giải quyết nợ xấu mà còn mở ra hướng phát triển mới trong mảng tài chính đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững cho ngân hàng trong dài hạn.

Công ty sẽ có vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ, 100% góp vốn từ LPBank. Dự kiến doanh thu trong ba năm đầu tiên hoạt động lần lượt là 177 tỷ đồng (nửa cuối 2025); 426 tỷ (2026); 511 tỷ (2027). Lợi nhuận trước thuế tương ứng là 97 tỷ, 257 tỷ và 511 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Thái Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, AMC sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý nợ xấu, đồng thời trở thành công cụ linh hoạt để khai thác tài sản và tăng cường năng lực tài chính cho ngân hàng.

“AMC không chỉ là công cụ giảm tải cho Ngân hàng mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp LPBank tăng cường vị thế cạnh tranh, mở rộng hoạt động trong dài hạn”, ông Hà nhấn mạnh.

Lợi nhuận tăng hơn 22%, dự chia cổ tức 25%

Sang năm 2025, ngân hàng LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 14.868 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2024. Tổng tài sản tăng 3,5% lên 525.890 tỷ đồng, trong đó tín dụng thị trường tăng 15,8% lên gần 384.000 tỷ, huy động phù hợp với tốc độ tăng tín dụng thực tế,...

Trong đó, tổng tài sản tại cuối năm 2024 của ngân hàng LPBank tăng tới 33% lên 508.330 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ đó tăng 73% lên 12.168 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2008.

Một trong những nội dung đáng chú ý được trình tại đại hội năm nay là kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong các ngân hàng hiện nay. Tương ứng với tỷ lệ này, số lợi nhuận dùng để chia cổ tức là 7.468 tỷ đồng, tương đương gần 97% lợi nhuận sau thuế lũy kế có thể chia.

Trước đó đại hội đồng cổ đông năm 2024 ban đầu đã thông qua kế hoạch phát hành 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sẽ không trả cổ tức trong ba năm nhằm tăng cường năng lực tài chính.

Tuy nhiên tới tháng 11/2024, đại hội cổ đông bất thường đã bỏ phương án này và chuyển thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 16,8%, tăng vốn điều lệ lên 29.873 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.175 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.533 tỷ đồng, cũng tăng hơn 10%.

Tại thời điểm cuối tháng 3 năm nay, tổng tài sản của LPBank đạt 499.894 tỷ đồng, giảm 8.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 352.194 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024 và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi của khách hàng đạt 293.155 tỷ đồng, tăng gần 4%.