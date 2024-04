Giá USD ngân hàng tăng hết biên độ, xô đổ mọi kỷ lục

(VTC News) -

Ngày 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.141 đồng/USD, tăng thêm 45 đồng so với hôm trước. Với biên độ 5%, hiện các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.348 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.934 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo cũng được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 48 đồng, đưa phạm vi mua - bán lên mức 23.400 - 25.298 đồng/USD (mua - bán).

Sáng cùng ngày, nhiều ngân hàng đồng loạt đưa giá USD tăng hết biên độ và vượt xa mức giá bán tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.978 - 25.348 đồng/USD (mua - bán), tăng 118 đồng ở cả 2 chiều so với ngày hôm tước. Đây cũng là mức giá USD cao nhất mà Vietcombank từng niêm yết.

VietinBank cũng nâng giá USD thêm 182 đồng ở chiều mua và tăng 85 đồng ở chiều bán so với sáng qua, đạt mức 25.025 - 25.348 đồng/USD (mua - bán).

Techcombank niêm yết giá USD ở 25.082 - 25.348 đồng/USD (mua - bán), tăng 160 đồng ở chiều mua và tăng 78 đồng ở chiều bán so với sáng trước đó.

Như vậy, đây là phiên thứ hai liên tiếp tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng được niêm yết ở mức kịch trần. Điều này cho thấy áp lực trên thị trường ngoại tệ vẫn còn lớn.

Giá USD trên thị trường tự do cũng đi lên. Giá USD tự do đang được giao dịch phổ biến quanh mức 25.470-25.560 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên liền trước, giá USD tự do hôm nay tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 50 đồng ở chiều bán.