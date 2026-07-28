Nhật Bản: Nghi có người thiệt mạng trong trung tâm thương mại bị sập do động đất

(VTC News) -

Trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto phía nam Nhật Bản khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện, gây hư hại đường sá và khiến một số người bị mắc kẹt, trong khi những người khác được cho thiệt mạng bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall bị sập một phần.

Đài truyền hình TBS của Nhật Bản cũng đưa tin có “khá nhiều” người được cho thiệt mạng trong vụ việc. Người phát ngôn của Aeon Mall cho biết khách hàng và nhân viên đã được sơ tán ngay sau trận động đất và nguyên nhân chính xác của vụ nổ xảy ra sau đó vẫn chưa rõ.

Ông Kazuya Tsurunaga, nhân chứng tại một quán rượu cách trung tâm thương mại khoảng 300 m, kể với TBS rằng ông nghe thấy tiếng nổ khi đang dọn dẹp bát đĩa vỡ, rồi khói và bụi nhanh chóng bao trùm cả khu vực.

“Một đám khói khổng lồ bốc lên. Gió cuốn bụi về phía chúng tôi, trông giống như tro núi lửa đang rơi”, ông Tsurunaga nói.

Theo đoạn phim do đài NHK đăng tải, một số tòa nhà khác cũng bốc cháy hoặc bị sập một phần, trong khi những vết nứt lớn xuất hiện trên nhiều tuyến đường chính, bao gồm cả đường cao tốc trên cao. Dịch vụ đường sắt bị tạm ngừng và nhiều chuyến bay bị hủy.

Một phần trung tâm thương mại Aeon Mall đổ sập do động đất. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới tại văn phòng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính quyền vẫn đang đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại trong khu vực, nơi từng bị tàn phá bởi trận động đất chết người cách đây một thập kỷ.

“Chúng tôi được thông báo một số người đã bị thương. Một số khu vực xảy ra mất điện và hỏa hoạn, đường sá, cầu cống cũng bị hư hại và một số tòa nhà bị sập. Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động để bảo vệ bản thân, bao gồm cả việc sơ tán đến địa điểm an toàn”, bà Takaichi nhấn mạnh.

Reuters đưa tin có khoảng 300.000 người được hướng dẫn đến các trung tâm sơ tán. Ngoài ra, khoảng 3.600 binh sĩ sẽ được triển khai để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai khi dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất thế giới. Nằm dọc theo “Vành đai lửa” gồm các núi lửa và rãnh đại dương bao quanh một phần lưu vực Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm khoảng 20% ​​số trận động đất trên thế giới có cường độ từ 6 độ richter trở lên.

Cảnh báo sóng thần được ban hành ngay sau trận động đất, nhưng sau đó được dỡ bỏ. Công ty Điện lực Kyushu thông tin có 48.000 hộ gia đình bị mất điện do trận động đất, trong khi Công ty đường sắt Kyushu xác nhận họ tạm ngừng các dịch vụ, bao gồm tàu cao tốc. Sân bay Kumamoto cũng đóng cửa đường băng khi nhiều hãng hàng không chuyển hướng và hủy chuyến bay.