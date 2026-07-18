Giá tiêu hôm nay 18/7: Trong nước giảm, thị trường thế giới biến động trái chiều

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 18/7 giảm tại các vùng trồng trọng điểm, với mức điều chỉnh từ 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Giá thu mua hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg, xuống 137.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 137.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg. Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 140.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng còn 140.500 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Trong phiên 17/7, giá hồ tiêu tăng từ 500 - 1.500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Lâm Đồng tăng mạnh nhất lên 141.500 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai lần lượt lên 138.500 đồng/kg, 138.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg.

Trước đó, phiên 16/7 ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg. TP.HCM đạt 138.000 đồng/kg, Đồng Nai 137.500 đồng/kg, Gia Lai 137.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước giảm 500 - 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm trong phiên 18/7. (Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời sống)

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 15/7 đến 18/7

Địa phương 15/7 16/7 17/7 18/7 Đơn vị Lâm Đồng 140.000 140.000 141.500 140.500 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 140.000 141.000 140.000 đồng/kg TP.HCM 137.500 138.000 138.500 137.500 đồng/kg Gia Lai 136.500 137.000 137.500 137.000 đồng/kg Đồng Nai 137.000 137.500 138.000 137.000 đồng/kg

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 18/7, giá hồ tiêu thế giới biến động trái chiều so với phiên trước. Tại Indonesia, giá tiêu đen tăng 0,12% lên 6.773 USD/tấn, trong khi tiêu trắng tăng 0,13%, đạt 9.336 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 1,72%, còn 5.800 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen ASTA giảm 0,54% xuống 9.300 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giảm 0,41%, xuống 12.200 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu hồ tiêu không thay đổi so với phiên trước. Tiêu đen loại 500 g/l giữ ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l ở mức 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 8.250 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 18/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Biến động (%) Indonesia Tiêu đen 6.773 +0,12% Tiêu trắng 9.336 +0,13% Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.800 -1,72% Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 -0,54% Tiêu trắng ASTA 12.200 -0,41% Việt Nam Tiêu đen loại 500 g/l 5.970 0,00% Tiêu đen loại 550 g/l 6.050 0,00% Tiêu trắng ASTA 8.250 0,00%

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.