Giá nhà đất hạ nhiệt, giảm cả chục triệu đồng/m²

(VTC News) -

Thông tin trên được nêu trong báo cáo của PropertyGuru Việt Nam về toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2026.

Trong báo cáo của PropertyGuru Việt Nam, điểm đáng chú ý nhất chính là việc nhà đất đã đồng loạt giảm giá.

Nhà đất đồng loạt giảm giá. (Ảnh minh họa: Đại Việt)

Cụ thể, trong quý II/2026, giá nhà mặt phố đã giảm 3% so với quý I/2026, từ mức 214 triệu đồng/m² xuống còn 202 triệu đồng/m². Nhà riêng giảm 6%, từ mức 139 triệu đồng/m² xuống còn 130 triệu đồng/m².

Phân khúc biệt thự cũng giảm 6%, từ mức 153 triệu đồng/m² xuống còn 148 triệu đồng/m². Đất nền giảm giá 2%, từ mức 41 triệu đồng/m² xuống còn 40 triệu đồng/m². Riêng phân khúc chung cư, giá đi ngang, ổn định ở mức 70 triệu đồng/m².

Giá nhà đất đã giảm cả chục triệu đồng/m² so với quý trước. (Ảnh: Đại Việt)

Tại TP.HCM, trong quý II/2026, giá nhà mặt phố, đất nền, biệt thự cũng giảm giá so với quý I, chỉ có chung cư và nhà riêng là tăng giá nhẹ.

Cụ thể, giá biệt thự giảm từ 160 triệu đồng/m² xuống còn 150 triệu đồng/m². Giá đất nền giảm từ 68 triệu đồng/m² xuống còn 66 triệu đồng/m². Nhà mặt phố giảm nhẹ, từ mức 198 triệu đồng/m² xuống còn 197 triệu đồng/m².

Trong khi đó, giá nhà riêng tăng từ 116 triệu đồng/m² lên 117 triệu đồng/m². Giá chung cư tăng từ 69 triệu đồng/m² lên 70 triệu đồng/m².

Theo PropertyGuru Việt Nam, trong 6 tháng cuối năm, chung cư vẫn là phân khúc có tiềm năng tăng trưởng nhất, tiếp theo là nhà riêng. Trong đó, 64% người mua chung cư để ở, 36% người mua chung cư để đầu tư.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Tuấn cho biết, có ba thay đổi lớn đang diễn ra đồng thời. Thứ nhất, quy hoạch và hạ tầng đang trở thành lực kéo quan trọng, tái phân bổ nguồn cung và lực cầu.

Tại Hà Nội và TP.HCM, các định hướng quy hoạch dài hạn, cùng với những dự án hạ tầng trọng điểm như metro, vành đai, cao tốc liên vùng, đang từng bước làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản. Nguồn cung mới không còn chỉ tập trung ở lõi trung tâm, mà dịch chuyển ra các khu vực cận trung tâm, vùng vệ tinh và những trục phát triển mới.

Thứ hai, thị trường đang đi vào giai đoạn minh bạch hóa mạnh hơn. Các chính sách liên quan đến chuẩn hóa giao dịch, xây dựng dữ liệu thị trường, cơ sở dữ liệu đất đai, chứng chỉ môi giới và định danh môi giới đang tạo nền tảng cho một thị trường chuyên nghiệp hơn.

Những thay đổi này có thể chưa tạo tác động tức thì lên thanh khoản trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ góp phần giảm bất cân xứng thông tin, hạn chế tin đồn và nâng cao chất lượng giao dịch.

Thứ ba, thị trường đang phân hóa mạnh. Nếu giai đoạn 2021–2022 từng chứng kiến nhiều phân khúc cùng tăng giá, thì đến năm 2026, diễn biến giữa các loại hình đã khác biệt rõ rệt.

Chung cư tiếp tục duy trì sức hút nhờ nhu cầu ở thực và khả năng khai thác ổn định. Trong khi đó, đất nền và một số loại hình tài sản có tính đầu cơ cao có dấu hiệu chững lại hoặc điều chỉnh tại một số khu vực.