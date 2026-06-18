(VTC News) -

Theo báo của PropertyGuru Việt Nam, giá rao bán chung cư trung bình vào quý II/2026 tại Hà Nội dự kiến khoảng 85 triệu đồng/m², giảm 2% so với quý trước, còn tại TP.HCM cũ là 69 triệu đồng/ m², đi ngang so với quý trước. Giá rao bán chung cư Hưng Yên cũ và Bắc Ninh cũ cùng giảm 3%.

Diễn biến này có thể coi là một sự điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn giá căn hộ ở các đô thị lớn tăng lên quá cao.

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm chung cư bán vào tháng 5 tăng nhẹ 4% so với tháng trước, cho thấy sự phục hồi cục bộ; song vẫn giảm so với cùng kỳ 2025. Tại TP.HCM cũ, mức độ quan tâm chung cư bán giảm 3% theo tháng và giảm 11% theo năm.

Giá chung cư, nhà liền thổ bắt đầu xu hướng giảm.

Tuy nhiên, chung cư cho thuê có diễn biến tích cực hơn. Nhu cầu thuê tăng tại cả Hà Nội (tăng 6%) và TP.HCM cũ (tăng 24%) so với cùng kỳ. Điều này cho thấy căn hộ vẫn là sản phẩm có nhu cầu sử dụng thực cao, đặc biệt trong bối cảnh giá mua nhà vượt khả năng tài chính của một bộ phận người dân đô thị.

Đối với thị trường nhà liền thổ, mặt bằng giá rao bán nhà riêng Hà Nội đã bắt đầu xu hướng giảm nhẹ khoảng 1% trong những tháng gần đây. Một số quận trung tâm như Đống Đa, Hà Đông, Ba Đình cũ điều chỉnh giảm 3%.

Theo dữ liệu của PropertyGuru Việt Nam, khoảng cách giá rao bán nhà riêng giữa hai thành phố lớn tiếp tục nới rộng: giá phổ biến tại Hà Nội vào tháng 5/2026 là khoảng 253 triệu/ m², còn tại TP.HCM cũ là 119 triệu/ m². Trong khi giá cho thuê nhà riêng ở Hà Nội và TP.HCM gần như ngang nhau, trung bình khoảng 20 triệu/căn/tháng.

Với nhà mặt phố, dữ liệu tháng 5/2026 của PropertyGuru Việt Nam cho thấy lượng quan tâm giảm 8-10% so với tháng liền trước ở cả hai thành phố lớn. Diễn biến giá có sự trái chiều: giá rao bán nhà phố Hà Nội mặc dù đã đi ngang từ đầu năm 2026 nhưng vẫn cao hơn 24% so với quý I/2025, trong khi TP.HCM cũ giảm 7% giá bán trong cùng thời kỳ, nhưng giá thuê tăng 38%.

Theo PropertyGuru Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và phân hóa. Xu hướng giảm giá chung cư tại Hà Nội là một tín hiệu phản ánh thị trường đang tự điều chỉnh về giá trị thực sau thời gian tăng nóng. Trong khi đó, việc hạ tầng được đẩy mạnh giải ngân và các chính sách pháp lý mới dần đi vào cuộc sống sẽ là động lực dài hạn cho thị trường.

Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026, mức độ quan tâm đến bất động sản ở hai thị trường lớn nhất là Hà Nội và TP.HCM có sự thay đổi trong 5 tháng đầu năm 2026. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, TP.HCM mới chiếm gần 50% tỷ trọng quan tâm bất động sản toàn quốc, tăng 8,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ và đang dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm trên cả nước.

Ngược lại, Hà Nội giảm còn 27,6%, tương ứng mức giảm 5,9 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền và sự quan tâm của người mua, nhà đầu tư đang có xu hướng quay lại thị trường phía Nam sau giai đoạn dài thị trường phía Bắc tăng giá.