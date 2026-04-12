Bất động sản Việt Nam nhiều lợi thế đón dòng vốn ngoại

Nhiều lợi thế vượt trội

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Quản lý Cấp cao Savills TP.HCM cho biết, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại nhờ nhiều lợi thế cạnh tranh.

Lợi thế thứ nhất, Chính phủ luôn có sự thống nhất cao, mạnh mẽ, ổn định và luôn hướng về phía trước. Thứ hai, quy định và pháp lý được thay đổi linh hoạt để phù hợp với thực tiễn. Thứ ba, cơ sở hạ tầng được đầu tư với số vốn "khổng lồ", dòng vốn này lan tỏa ra toàn bộ nền kinh tế. Cuối cùng là quá trình đô thị hóa của Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng.

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Quản lý Cấp cao Savills TP.HCM. (Ảnh: Đ.V)

Theo ông Troy Griffiths, Việt Nam đang có những kỳ quan đô thị – nơi thúc đẩy kinh tế vùng đi lên. Dòng vốn đầu tư nước ngoài thường sẽ đổ vào những dự án có hạ tầng kết nối thuận tiện, pháp lý chuẩn chỉnh, giá trị thực và hướng đến phát triển xanh, bền vững.

Cũng theo ông Troy Griffiths, Việt Nam đang có những dự án bất động sản đạt đẳng cấp thế giới nhưng giá lại khá “dễ chịu". Cách đây 15 năm, Việt Nam chỉ có những sản phẩm bất động sản bình thường, không có nhiều sự nổi bật. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây thì câu chuyện đã khác

Ông Troy Griffiths đánh giá, so với các nước trong khu vực, giá bất động sản của Việt Nam đang rất cạnh tranh, chất lượng tốt. Bên trong các "siêu dự án" hầu như có tất cả các tiện ích phục vụ cho đời sống dân cư như trường học, bệnh viện, nhà hát, viện dưỡng lão, khu vui chơi thể thao… Tất cả đều được tích hợp đầy đủ.

Chuyên gia này nhận thấy, Việt Nam là “người đến sau” nên đã học hỏi được từ quốc gia khác, tiếp thu và chọn lọc những kinh nghiệm đó để phát triển ở đất nước mình. Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, TP.HCM là ví dụ điển hình cho sự học hỏi của chủ đầu tư Việt Nam.

"Dự án tại Cần Giờ là một “kỳ quan” với địa thế tựa rừng hướng biển hiếm có. Nó mang lại môi trường sống vượt trội, Cần Giờ đang phát triển tương tự như những gì chúng ta đã thấy với Marina Bay Sands ở Singapore hay Đảo Cọ (The Palm) ở Dubai”, ông Troy Griffiths nói.

Chuyên gia đánh giá cao Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ, TP.HCM. (Ảnh: Đ.V)

Ông Troy Griffiths cho rằng, các điểm đến ven biển luôn có sự cạnh tranh trên toàn thế giới. Vì vậy, Việt Nam nên tạo ra lợi thế cạnh tranh về giá cả, chất lượng và những giá trị cung cấp trong những đại đô thị được quy hoạch bài bản.

Ở Thái Lan, Indonesia và nhiều nơi khác cũng có những dự án quy mô nhỏ rải rác khắp nơi. Thế nhưng, để có được một 'tổng thể quy mô lớn' (critical mass) - nơi có giáo dục, y tế, giải trí, mọi thứ hội tụ tại một điểm và kết nối giao thông thuận tiện thì đó sẽ là một yếu tố tạo nên sự khác biệt rất lớn.

Theo ông Troy Griffiths, đối với các dự án quy mô lớn như đô thị ven biển thì cần có sự khác biệt, bởi ở đâu cũng có bãi biển, hồ bơi. Điểm mấu chốt là phải tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng để dự án được định giá cao hơn.

Dân số lý tưởng, vị trí đắc địa ở châu Á

Ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản chia sẻ, Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Khi so sánh với các quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines và Indonesia, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản. (Ảnh: Đ.V)

Theo ông Stephen Higgins, nếu nhìn vào các số liệu thực tế về nhân khẩu học, sự gia tăng tiền lương, tăng trưởng kinh tế và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội. Những nền tảng này cho thấy giá trị bất động sản và các khoản đầu tư tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, hấp dẫn hơn so với các thị trường đối thủ trong khu vực.

Cũng theo ông Stephen Higgins, có một vài điểm then chốt giúp Việt Nam trở nên khác biệt. Đầu tiên, về mặt nhân khẩu học, Việt Nam là một xã hội đồng nhất với quy mô dân số lớn 100 triệu dân, giúp việc tiếp cận thị trường trở nên dễ dàng hơn so với nhiều quốc gia khác.

Thứ hai, Việt Nam sở hữu vị trí đắc địa nhất Châu Á khi nằm gần các trung tâm kinh tế lớn như Trung Quốc, Singapore và Hồng Kông. Thêm vào đó, độ tuổi trung bình là 32 – con số lý tưởng nhất khu vực – đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Hiện nay, bất động sản Việt Nam đang thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhờ khả năng tạo ra các dự án đẳng cấp thế giới với chất lượng cao cấp nhưng mức giá lại rất hợp lý.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Việt Nam là quy mô của các dự án "đại đô thị" (mega scale) lên tới hơn 1.000 ha, điển hình như dự án Khu đô thị lấn biển tại Cần Giờ. Điều này mang lại cơ hội hiếm có để thiết kế những khu đô thị mới hiện đại với đầy đủ tiện ích, một điều gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc hoặc Ấn Độ.

“Hiện tại, chưa có nơi nào khác ở Châu Á thực hiện được một dự án như ở Cần Giờ - ngay sát một thành phố lớn hiện hữu, đây là một cơ hội đặc biệt cho nhà đầu tư, ông Stephen Higgins đánh giá.

Các dự án bất động sản lớn tại Việt Nam có nhiều cơ hội đón dòng vốn ngoại. (Ảnh: Đ.V)

Chia sẻ về tình hình nhà đầu tư quan tâm đến bất động sản Việt Nam, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru Việt Nam cho biết, từ năm 2023 đến nay, số lượng nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam tăng 28%. Trong đó, 40% nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản ở TP.HCM, 22% tìm kiếm ở Hà Nội và 15% tìm kiểm ở các thành phố ven biển như Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Theo ông Tuấn, 48% nhà đầu tư tìm kiếm phân khúc ở thật, có dòng tiền, giao dịch tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Nhu cầu tìm kiếm của nhà đầu tư tập trung vào những sản phẩm đáp ứng pháp lý đầy đủ, khu vực được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng, có thanh khoản tốt không phải đầu cơ.

Theo số liệu vừa được công bố bởi Cục thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/3 đạt 15,2 tỷ USD, tăng gần 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số vốn FDI thực hiện trong 3 tháng vừa rồi, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,48 tỷ USD, chiếm 82,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện); hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 389,5 triệu USD, chiếm 7,2%. Trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong ba tháng đầu năm nay, Singapore đã vươn lên là nhà đầu tư lớn nhất với 5,32 tỷ USD, chiếm 52% tổng vốn đăng ký cấp mới; đứng thứ 2 là Hàn Quốc với 3,68 tỷ USD, chiếm 35,9%. Tiếp đến là Trung Quốc với 417,5 triệu USD, chiếm 4,1%.