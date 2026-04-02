Giá bất động sản đã giảm 4 triệu đồng/m² sau nhiều năm tăng giá liên tiếp

Tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Bất động sản 2026, ông Bạch Dương, CEO PropertyGuru Việt Nam (đơn vị vận hành Batdongsan.com.vn), cho biết suốt 6 năm qua, giá bất động sản tại Việt Nam đã liên tục tăng.

Cụ thể, từ quý 1/2021 – quý 4/2025, giá rao bán phổ biến của toàn bộ thị trường đã tăng từ 50 triệu đồng/m² lên 100 triệu đồng/m².

Ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Công ty CP PropertyGuru Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi họp.

Thế nhưng, đến quý 1/2026, giá rao bán đã hạ xuống còn 96 triệu đồng/m², tức giảm khoảng 4%. Đây là con số khiến nhiều người bất ngờ.

“Có nhiều yếu tố tác động đến giá bán của bất động sản hiện nay, điển hình như lãi suất vay mua bất động sản trong quý 1/2026 đang rất cao. Một số ngân hàng đang cho vay với lãi suất từ 12-14%/năm.

Bên cạnh đó, từ năm 2025, khung giá đất cũng đã cao hơn, khiến các chủ đầu tư phải mua đất với giá cao hơn trước. Xung đột địa chính trị cũng ảnh hưởng đến giá năng lượng và nhiều mặt trong đời sống, điều này cũng ảnh hưởng đến nhu cầu mua bất động sản”, ông Dương nói.

CEO này phân tích thêm, dù giá rao bán bất động sản giảm nhưng giá thuê của toàn thị trường vẫn giữ mức ổn định và không có nhiều biến động. Giá thuê phổ biến được rao ở mức 18 triệu đồng/tháng.

Theo ông Dương, hiện nay đang có khoảng 50% nguồn cầu mua bất động sản đang đổ về TP.HCM, tăng khoảng 5% trong 3 năm qua. Trong khi đó, nguồn cầu mua bất động sản tại Hà Nội lại giảm đang giảm dần theo thời gian, chiếm khoảng 25%, do giá bất động sản ở Hà Nội đã lên quá cao.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam, nhận định thị trường bất động sản có giá tăng hay giảm là điều tất yếu theo quy luật cung cầu. Điều này thể hiện thị trường đang tự điều tiết theo hướng tự nhiên.

Việc tăng hay giảm giá cũng cho thấy được tính minh bạch của thị trường ngày càng được khẳng định, tuân theo xu hướng phát triển ổn định, bền vững của thế giới.