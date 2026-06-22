(VTC News) -

Giá lúa hôm nay 22/6

Thị trường giá lúa hôm nay 22/6 tiếp tục duy trì ổn định, giá các chủng loại lúa tươi không biến động so với phiên giao dịch liền trước.

Giá lúa tươi ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 5.100 - 7.500 đồng/kg tùy từng chủng loại. Trong đó, lúa Nhật tiếp tục là giống có giá thu mua cao nhất thị trường, đạt 7.200 - 7.500 đồng/kg.

Nhóm lúa chất lượng cao như ST24 - ST25 cũng duy trì mức giá tốt từ 7.000 - 7.300 đồng/kg, phản ánh nhu cầu ổn định từ thị trường tiêu dùng và xuất khẩu.

Các giống Jasmine, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8, RVT và Japonica được thương lái thu mua trong khoảng 6.500 - 6.800 đồng/kg. Riêng Đài Thơm 8 có giá từ 6.500 - 6.700 đồng/kg, trong khi Jasmine, Nàng Hoa 9, RVT và Japonica cùng ghi nhận mức cao nhất lên tới 6.800 đồng/kg.

Trong khi đó giá OM 18 được giao dịch ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg, cao hơn OM 4218 (6.000 - 6.200 đồng/kg) và Hàm Châu 105 (5.600 - 5.900 đồng/kg). Trong khi đó, OM 380 và OM 5451 được thu mua lần lượt từ 5.700 - 6.000 đồng/kg và 5.700 - 5.800 đồng/kg.

IR 50404 được thu mua từ 5.500 - 5.600 đồng/kg, OM 34 dao động 5.100 - 5.200 đồng/kg và OM 504 ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thấp nhất trên thị trường.

Giá lúa gạo hôm nay 22/6: Không biến động (Ảnh minh họa)

Bảng giá lúa tươi hôm nay 22/6

Giống lúa Giá (đồng/ kg) OM 18 (tươi) 6.400 – 6.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.500 – 6.700 OM 380 (tươi) 5.700 – 6.000 OM 4218 (tươi) 6.000 – 6.200 IR 50404 (tươi) 5.500 - 5.600 OM 34 (tươi) 5.100 – 5.200 OM 5451 (tươi) 5.700 – 5.800 Nàng Hoa 9 (tươi) 6.500 - 6.800 OM 504 (tươi) 5.100 - 5.300 Jasmine (tươi) 6.500 – 6.800 Lúa Nhật (tươi) 7.200 – 7.500 ST24-ST25 (thường) 7.000 – 7.300 RVT (tươi) 6.500 – 6.800 Japonica 6.500 – 6.800 Hàm Châu 105 5.600 – 5.900

Giá gạo hôm nay 22/6

Giá gạo hôm nay 22/6 tiếp tục duy trì ở mức ổn định, giá các chủng loại lúa không có thay đổi với phiên ngày hôm qua, cụ thể:

Giá gạo nguyên liệu hiện dao động từ 7.500 - 9.650 đồng/kg, tùy từng chủng loại. Trong đó, gạo nguyên liệu OM 5451 đang được giao dịch ở mức cao nhất, từ 9.550 - 9.650 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 được thu mua trong khoảng 9.150 - 9.450 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu CL 555 đạt 9.100 - 9.300 đồng/kg.

Trong khi đó gạo nguyên liệu IR 504 và OM 18 cùng có giá từ 8.700 - 8.850 đồng/kg. Riêng gạo thành phẩm IR 50404 được giao dịch ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg.

Cuối cùng là gạo nguyên liệu Sóc Thơm và OM 380 có mức giá thấp nhất, cùng dao động từ 7.500 - 7.600 đồng/kg. Mặc dù thấp hơn các chủng loại khác, đây vẫn là những mặt hàng có nguồn cung khá dồi dào và được giao dịch đều đặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bảng giá nguyên liệu và thành phẩm hôm nay 22/6

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu OM 5451 9.550 - 9.650 Gạo nguyên liệu Sóc thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu IR 504 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu CL 555 9.100 - 9.300 Gạo nguyên liệu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu Đài thơm 8 9.150 – 9.450 Gạo thành phẩm IR 50404 8.500 – 8.600

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Theo ghi nhận thị trường gạo xuất khẩu đi ngang so với phiên ngày hôm qua.

Đối với gạo Việt Nam, giá gạo Jasmine dao động ở mức 504 - 508 USD/tấn và gạo thơm 5% tấm ở mức 485 - 490 USD/tấn. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm Việt Nam tăng nhẹ lên mức 410 - 414 USD/tấn, phản ánh tín hiệu cải thiện nhẹ từ lực mua quốc tế.

Ở nhóm các nước xuất khẩu lớn khác, gạo trắng 5% tấm Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, dao động 469 - 473 USD/tấn, cao hơn so với Việt Nam ở cùng phân khúc.

Ngược lại, gạo trắng 5% tấm Ấn Độ (347 - 351 USD/tấn), gạo đồ 5% tấm Ấn Độ (337 - 341 USD/tấn) và gạo trắng 5% tấm Pakistan (389 - 393 USD/tấn) đều giữ trạng thái ổn định, chưa có biến động về giá.

Bảng giá gạo xuất khẩu hôm nay

Loại gạo Giá tham khảo Jasmine Việt Nam 504 - 508 USD/tấn Gạo thơm 5% tấm Việt Nam 485 - 490 USD/tấn Gạo trắng 5% tấm Việt Nam 410 - 414 USD/tấn Gạo trắng 5% tấm Thái Lan 469 - 473 USD/tấn Gạo trắng 5% tấm Ấn Độ 347 - 351 USD/tấn Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ 337 - 341 USD/tấn Gạo trắng 5% tấm Pakistan 389 - 393 USD/tấn

Với diễn biến hiện tại, thị trường lúa gạo ngày 22/6 được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Nguồn cung lúa Hè Thu đang tăng dần nhưng chưa tạo áp lực giảm giá đáng kể, trong khi sức mua từ thương lái và doanh nghiệp vẫn chưa đủ mạnh để hình thành một xu hướng tăng mới.

Các chuyên gia ngành lúa gạo nhận định giá lúa trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn. Dù giá xuất khẩu có sự điều chỉnh, nhưng nguồn cung chưa quá dồi dào cùng với nhu cầu thu mua ổn định vẫn đang là yếu tố hỗ trợ cho thị trường.

Trong bối cảnh đó, người sản xuất được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến thị trường xuất khẩu, đồng thời tránh phản ứng quá mức trước các biến động ngắn hạn nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ ổn định.