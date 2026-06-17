Giá lúa gạo hôm nay 17/6: Không biến động

(VTC News) -

Giá lúa tươi hôm nay 17/6

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang giá lúa tươi hôm nay nhìn chung ổn định so với phiên liền trước.

Các giống lúa thơm và đặc sản như Nàng Hoa 9, Jasmine, RVT, Japonica và Đài Thơm 8 có giá 6.500 - 6.800 đồng/kg, riêng Đài Thơm 8 dao động từ 6.500 - 6.700 đồng/kg. Lúa OM 18 được thương lái thu mua ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg, trong khi OM 4218 đạt 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Trong khi đó, lúa OM 380 có giá từ 5.700 - 6.000 đồng/kg, OM 5451 ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg và Hàm Châu 105 dao động từ 5.600 - 5.900 đồng/kg.

Các giống lúa phổ thông như IR 50404 được giao dịch ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg, còn OM 34 và OM 504 có giá thấp nhất thị trường, lần lượt từ 5.100 - 5.200 đồng/kg và 5.100 - 5.300 đồng/kg.

Lúa Nhật tiếp tục giữ mức giá cao nhất, dao động từ 7.200 - 7.500 đồng/kg. Nhóm lúa chất lượng cao như ST24 - ST25 được thu mua ở mức 7.000 - 7.300 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 17/6: Thị trường không nhiều biến động. (Ảnh minh họa)

Bảng giá lúa tươi hôm nay 17/6/2026

Giống lúa Giá (đồng/kg) OM 18 (tươi) 6.400 – 6.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.500 – 6.700 OM 380 (tươi) 5.700 – 6.000 OM 4218 (tươi) 6.000 – 6.200 IR 50404 (tươi) 5.500 - 5.600 OM 34 (tươi) 5.100 – 5.200 OM 5451 (tươi) 5.700 – 5.800 Nàng Hoa 9 (tươi) 6.500 - 6.800 OM 504 (tươi) 5.100 - 5.300 Jasmine (tươi) 6.500 – 6.800 Lúa Nhật (tươi) 7.200 – 7.500 ST24-ST25 (thường) 7.000 – 7.300 RVT (tươi) 6.500 – 6.800 Japonica 6.500 – 6.800 Hàm Châu 105 5.600 – 5.900

Giá gạo hôm nay 17/6

Giá gạo hôm nay 17/6 tại các địa phương tiếp tục giữ đà ổn định so với phiên hôm qua. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu không đổi so với phiên hôm qua.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 hiện ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo OM 5451 ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo CL 555 hiện ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo OM 18 dao động quanh mức 8.700 - 8.850 đồng/kg.

Giá gạo Đài Thơm 8 ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; OM 380 ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo IR 50404 hiện ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; Sóc thơm với giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay 17/6/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu OM 5451 9.550 - 9.650 Gạo nguyên liệu Sóc thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu IR 504 8.700 - 8.800 Gạo nguyên liệu CL 555 9.100 - 9.300 Gạo nguyên liệu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu Đài thơm 8 9.150 - 9.450 Gạo thành phẩm IR 50404 8.500 – 8.600

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Ngày 17/6/2026, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức khá cao đối với các dòng gạo thơm.

Trong đó, gạo Jasmine được giao dịch ở mức từ 504 - 508 USD/tấn, cao nhất trong nhóm các mặt hàng gạo xuất khẩu chủ lực, gạo thơm 5% tấm có giá từ 485 - 490 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 409 - 413 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với các dòng gạo thơm nhưng vẫn giữ được sự ổn định trên thị trường xuất khẩu.

Bảng giá gạo xuất khẩu hôm nay 17/6/2026

Loại gạo Giá (USD/tấn) Jasmine 504 – 508 Gạo thơm 5% tấm 485 – 490 Gạo trắng 5% tấm 409 - 413

Nhận định thị trường

Giá lúa gạo trong nước ngày 17/6 tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định, giao dịch xuất hiện những biến động đáng kể. Thị trường lúa gạo nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang trong ngắn hạn khi nguồn cung và nhu cầu đang ở trạng thái cân bằng.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam được dự báo không có biến động lớn. Nguyên nhân là nguồn cung từ vụ hè thu tại Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng dần, trong khi nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu chủ lực vẫn được duy trì ổn định nhưng chưa có sự bứt phá.

Thị trường gạo thế giới đang theo dõi sát diễn biến xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ sang khu vực Tây Á. Đây là thị trường tiêu thụ trọng điểm của dòng gạo này, bao gồm các quốc gia như Saudi Arabia, Iran, Iraq, UAE và Yemen.