Giá lúa gạo hôm nay 20/6: Không biến động

(VTC News) -

Giá lúa hôm nay 20/6

Giá lúa tươi hôm nay trong nước hôm nay 20/6 tương đối ổn định tại các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, lúa Nhật (tươi) đang được thu mua trong khoảng 7.200 - 7.500 đồng/kg, cao nhất trên thị trường hiện nay. Tiếp sau là nhóm ST24 - ST25 với giá 7.000 - 7.300 đồng/kg.

Đối với nhóm lúa thơm như Nàng Hoa 9, Jasmine, RVT, Đài Thơm 8 và Japonica, giá được giao dịch ở mức 6.500 - 6.800 đồng/kg, trong khi OM 18 dao động từ 6.400 - 6.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá lúa OM 4218 từ 6.000 - 6.200 đồng/kg, còn OM 380 và OM 5451 lần lượt đạt 5.700 - 6.000 đồng/kg và 5.700 - 5.800 đồng/kg. Hàm Châu 105 được thu mua trong khoảng 5.600 - 5.900 đồng/kg.

Hôm nay, IR 50404 được giao dịch ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg, còn OM 34 và OM 504 dao động từ 5.100 - 5.300 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thấp nhất trên thị trường hiện nay.

Giá lúa gạo hôm nay 20/6: Ổn định phiên cuối tuần.(Ảnh minh họa)

Bảng giá lúa tươi hôm nay 20/6

Giống lúa Giá (đồng/ kg) OM 18 (tươi) 6.400 – 6.500 Đài Thơm 8 (tươi) 6.500 – 6.700 OM 380 (tươi) 5.700 – 6.000 OM 4218 (tươi) 6.000 – 6.200 IR 50404 (tươi) 5.500 - 5.600 OM 34 (tươi) 5.100 – 5.200 OM 5451 (tươi) 5.700 – 5.800 Nàng Hoa 9 (tươi) 6.500 - 6.800 OM 504 (tươi) 5.100 - 5.300 Jasmine (tươi) 6.500 – 6.800 Lúa Nhật (tươi) 7.200 – 7.500 ST24-ST25 (thường) 7.000 – 7.300 RVT (tươi) 6.500 – 6.800 Japonica 6.500 – 6.800 Hàm Châu 105 5.600 – 5.900

Giá gạo hôm nay

Giá gạo hôm nay 20/6 cũng không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch liền trước.

Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 hiện có giá 9.550 - 9.650 đồng/kg. Tiếp theo là gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 với mức giá 9.150 - 9.450 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu CL 555 dao động từ 9.100 - 9.300 đồng/kg.

Nhóm gạo nguyên liệu có mức giá trung bình gồm OM 18 và IR 504, cùng được thu mua trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg.

Ở phân khúc giá thấp hơn, gạo nguyên liệu Sóc Thơm và OM 380 hiện được giao dịch từ 7.500 - 7.600 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thấp nhất trên thị trường. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 50404 được chào bán ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay 20/6

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu OM 5451 9.550 - 9.650 Gạo nguyên liệu Sóc thơm 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu IR 504 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu CL 555 9.100 - 9.300 Gạo nguyên liệu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu Đài thơm 8 9.150 – 9.450 Gạo thành phẩm IR 50404 8.500 – 8.600

Giá gạo xuất khẩu hôm nay

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tiếp tục giữ ổn định ở nhiều phân khúc so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cụ thể, gạo Jasmine Việt Nam có giá trong khoảng 504 - 508 USD/tấn, tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất. Bên cạnh đó, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam cũng duy trì mức 485 - 490 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Đáng chú ý, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam sau khi tăng nhẹ 1 USD/tấn, hiện tiếp tục duy trì ở mức 410 - 414 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường Ấn Độ tương đối ổn định. Gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 347 - 351 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động từ 337 - 341 USD/tấn. Đây vẫn là những mức giá thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo lớn.

Đối với Pakistan, gạo trắng 5% tấm được giao dịch trong khoảng 389 - 393 USD/tấn, giữ nguyên so với phiên trước.

Bảng giá gạo xuất khẩu hôm nay 20/6

Loại gạo Giá tham khảo Jasmine Việt Nam 504 - 508 USD/tấn Gạo thơm 5% tấm Việt Nam 485 - 490 USD/tấn Gạo trắng 5% tấm Việt Nam 410 - 414 USD/tấn Gạo trắng 5% tấm Thái Lan 469 - 473 USD/tấn Gạo trắng 5% tấm Ấn Độ 347 - 351 USD/tấn Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ 337 - 341 USD/tấn Gạo trắng 5% tấm Pakistan 389 - 393 USD/tấn

Thị trường lúa gạo ngày 20/6 được dự báo tiếp tục xu hướng ổn định. Dù nguồn cung lúa Hè Thu đang gia tăng theo tiến độ thu hoạch nhưng lượng hàng đưa ra thị trường hiện chưa đủ lớn để tạo áp lực giảm giá.

Trên thị trường thế giới, các nhà phân tích cho rằng những diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông cùng sự biến động của chi phí logistics toàn cầu vẫn là các yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường gạo thế giới trong thời gian tới.