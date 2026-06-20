Giá lúa gạo hôm nay 20/6: Không biến động

Giá lúa hôm nay 20/6
Giá lúa tươi hôm nay trong nước hôm nay 20/6 tương đối ổn định tại các vùng trồng trọng điểm.
Cụ thể, lúa Nhật (tươi) đang được thu mua trong khoảng 7.200 - 7.500 đồng/kg, cao nhất trên thị trường hiện nay. Tiếp sau là nhóm ST24 - ST25 với giá 7.000 - 7.300 đồng/kg.
Đối với nhóm lúa thơm như Nàng Hoa 9, Jasmine, RVT, Đài Thơm 8 và Japonica, giá được giao dịch ở mức 6.500 - 6.800 đồng/kg, trong khi OM 18 dao động từ 6.400 - 6.500 đồng/kg.
Trong khi đó, giá lúa OM 4218 từ 6.000 - 6.200 đồng/kg, còn OM 380 và OM 5451 lần lượt đạt 5.700 - 6.000 đồng/kg và 5.700 - 5.800 đồng/kg. Hàm Châu 105 được thu mua trong khoảng 5.600 - 5.900 đồng/kg.
Hôm nay, IR 50404 được giao dịch ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg, còn OM 34 và OM 504 dao động từ 5.100 - 5.300 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thấp nhất trên thị trường hiện nay.
Bảng giá lúa tươi hôm nay 20/6
Giống lúa
Giá (đồng/ kg)
OM 18 (tươi)
6.400 – 6.500
Đài Thơm 8 (tươi)
6.500 – 6.700
OM 380 (tươi)
5.700 – 6.000
OM 4218 (tươi)
6.000 – 6.200
IR 50404 (tươi)
5.500 - 5.600
OM 34 (tươi)
5.100 – 5.200
OM 5451 (tươi)
5.700 – 5.800
Nàng Hoa 9 (tươi)
6.500 - 6.800
OM 504 (tươi)
5.100 - 5.300
Jasmine (tươi)
6.500 – 6.800
Lúa Nhật (tươi)
7.200 – 7.500
ST24-ST25 (thường)
7.000 – 7.300
RVT (tươi)
6.500 – 6.800
Japonica
6.500 – 6.800
Hàm Châu 105
5.600 – 5.900
Giá gạo hôm nay
Giá gạo hôm nay 20/6 cũng không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch liền trước.
Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 hiện có giá 9.550 - 9.650 đồng/kg. Tiếp theo là gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 với mức giá 9.150 - 9.450 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu CL 555 dao động từ 9.100 - 9.300 đồng/kg.
Nhóm gạo nguyên liệu có mức giá trung bình gồm OM 18 và IR 504, cùng được thu mua trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg.
Ở phân khúc giá thấp hơn, gạo nguyên liệu Sóc Thơm và OM 380 hiện được giao dịch từ 7.500 - 7.600 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thấp nhất trên thị trường. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 50404 được chào bán ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay 20/6
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.550 - 9.650
Gạo nguyên liệu Sóc thơm
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu IR 504
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu CL 555
9.100 - 9.300
Gạo nguyên liệu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu Đài thơm 8
9.150 – 9.450
Gạo thành phẩm IR 50404
8.500 – 8.600
Giá gạo xuất khẩu hôm nay
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tiếp tục giữ ổn định ở nhiều phân khúc so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Cụ thể, gạo Jasmine Việt Nam có giá trong khoảng 504 - 508 USD/tấn, tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất. Bên cạnh đó, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam cũng duy trì mức 485 - 490 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.
Đáng chú ý, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam sau khi tăng nhẹ 1 USD/tấn, hiện tiếp tục duy trì ở mức 410 - 414 USD/tấn.
Trong khi đó, thị trường Ấn Độ tương đối ổn định. Gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 347 - 351 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động từ 337 - 341 USD/tấn. Đây vẫn là những mức giá thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo lớn.
Đối với Pakistan, gạo trắng 5% tấm được giao dịch trong khoảng 389 - 393 USD/tấn, giữ nguyên so với phiên trước.
Bảng giá gạo xuất khẩu hôm nay 20/6
Loại gạo
Giá tham khảo
Jasmine Việt Nam
504 - 508 USD/tấn
Gạo thơm 5% tấm Việt Nam
485 - 490 USD/tấn
Gạo trắng 5% tấm Việt Nam
410 - 414 USD/tấn
Gạo trắng 5% tấm Thái Lan
469 - 473 USD/tấn
Gạo trắng 5% tấm Ấn Độ
347 - 351 USD/tấn
Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ
337 - 341 USD/tấn
Gạo trắng 5% tấm Pakistan
389 - 393 USD/tấn
Thị trường lúa gạo ngày 20/6 được dự báo tiếp tục xu hướng ổn định. Dù nguồn cung lúa Hè Thu đang gia tăng theo tiến độ thu hoạch nhưng lượng hàng đưa ra thị trường hiện chưa đủ lớn để tạo áp lực giảm giá.
Trên thị trường thế giới, các nhà phân tích cho rằng những diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông cùng sự biến động của chi phí logistics toàn cầu vẫn là các yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường gạo thế giới trong thời gian tới.
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