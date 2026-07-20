Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1 nối TP.HCM với Tây Ninh

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân dọc đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), đoạn qua phường Tân Tạo, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh (TP.HCM), khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường cửa ngõ phía Tây.
Dự án mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài gần 10 km, từ nút giao Kinh Dương Vương đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, là một trong bốn tuyến đường hiện hữu của TP.HCM được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 16.270 tỷ đồng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, tại khu vực vòng xoay An Lạc (phường Tân Tạo) - điểm đầu dự án, khoảng 30 căn nhà đang được người dân tháo dỡ, lùi sâu vào phía trong theo ranh giải phóng mặt bằng.
Nhiều hộ đã hoàn tất việc tháo dỡ phần nhà nằm trong phạm vi dự án, trong khi một số hộ khác đang tháo biển hiệu, tập kết vật liệu và chuẩn bị máy móc để triển khai.
Đoạn quốc lộ 1, nay mang tên đường Lê Khả Phiêu, là cửa ngõ chính kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Tuyến đường hiện có 6 làn xe, nhiều năm qua thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt tại khu vực vòng xoay An Lạc và các nút giao lớn vào giờ cao điểm, dịp lễ, Tết do lưu lượng phương tiện rất lớn.
Ông Nguyễn Minh Phúc (ngụ xã Tân Nhựt) cho biết tuyến đường hiện chỉ có 3 làn xe mỗi chiều nên thường xuyên xảy ra ùn tắc và xung đột giao thông. “Đây là tuyến đường huyết mạch nên việc mở rộng là rất cần thiết. Người dân kỳ vọng sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng, dự án sẽ sớm được triển khai để giảm ùn tắc và đi lại thuận lợi hơn”, ông Phúc nói.
Cách vòng xoay An Lạc khoảng 8 km về phía Tây Ninh, nhiều căn nhà, cửa hàng dọc quốc lộ 1 thuộc xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh cũng đang được tháo dỡ. Nhiều hộ thuê đơn vị thi công cùng xe chuyên dụng để phá dỡ công trình, di dời tài sản nhằm sớm bàn giao mặt bằng.
Nhiều căn nhà nằm trong diện giải tỏa toàn bộ, ranh dự án lùi sâu từ 12-14 m so với hiện trạng. Không ít hộ kinh doanh phải di dời hoàn toàn, treo bảng thông báo chuyển địa điểm để khách hàng thuận tiện liên hệ.
Dưới cái nắng giữa tháng 7, nhiều gia đình tất bật tháo dỡ mái tôn, cửa sắt, vật liệu xây dựng để vận chuyển đến nơi ở mới hoặc tận dụng cho công trình khác.
Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, quy mô từ 10-12 làn xe. Trên tuyến sẽ xây dựng các cầu vượt tại những nút giao chính, tổ chức giao thông khác mức nhằm nâng cao năng lực lưu thông. Tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt 80 km/h, đường song hành hai bên là 60 km/h.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dự án ảnh hưởng khoảng 2.240 hộ dân, trong đó hơn 1.800 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 9.600 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Khi hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 1 sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, tăng cường kết nối với các tỉnh miền Tây, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực.
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