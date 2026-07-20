Hé lộ thiên thể kỳ lạ gây ra 'ngày tận thế' của khủng long

Các nhà khoa học xác định thiên thể gây ra vụ tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm thuộc nhóm chondrit cacbon cực hiếm, từng xóa sổ loài khủng long khỏi Trái Đất.
Cơn bão giá RAM và SSD kéo dài từ đầu năm 2026 đang tạo áp lực lớn lên thị trường cũng như tác động đến túi tiền của người tiêu dùng ngay trong mùa tựu trường.
Cập nhật bảng giá xe Vision tháng 7/2026, bao gồm đầy đủ các phiên bản đang được phân phối chính hãng.
Gần đây, nhiều hành khách ngỡ ngàng khi mua vé của hãng Vietnam Airlines nhưng lại được phục vụ trên chiếc Airbus A320neo của Cebu Pacific (Philippines).
Giá 1kg đông trùng hạ thảo khô chỉ tương đương với giá 1kg thịt bò là điều không tưởng bởi quy trình nuôi cấy rất khắt khe, việc đầu tư công nghệ khá tốn kém.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 20/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, tập trận tại Australia, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và căng thẳng khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các quyết sách được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua tại Hội nghị lần thứ ba phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược.
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Viettel Post sẽ triển khai dự án Cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Lễ hội Trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần II - năm 2026 do UBND xã Lâm Sơn tổ chức đã khép lại sau ba ngày sôi động, thu hút khoảng gần 12.000 người tham gia.
Nhiều hộ dân dọc đường Lê Khả Phiêu (dọc quốc lộ 1) khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến cửa ngõ phía Tây TP.HCM.
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Giá tiêu hôm nay 20/7 tại thị trường trong nước và thế giới đều đi ngang so với hôm qua.
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