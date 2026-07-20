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Hé lộ thiên thể kỳ lạ gây ra 'ngày tận thế' của khủng long Các nhà khoa học xác định thiên thể gây ra vụ tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm thuộc nhóm chondrit cacbon cực hiếm, từng xóa sổ loài khủng long khỏi Trái Đất.

Laptop, điện thoại gồng mình trước 'bão giá' linh kiện Cơn bão giá RAM và SSD kéo dài từ đầu năm 2026 đang tạo áp lực lớn lên thị trường cũng như tác động đến túi tiền của người tiêu dùng ngay trong mùa tựu trường.

Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 7/2026 Cập nhật bảng giá xe Vision tháng 7/2026, bao gồm đầy đủ các phiên bản đang được phân phối chính hãng.

Vì sao mua vé Vietnam Airlines, hành khách lại được xếp lên máy bay Philippines? Gần đây, nhiều hành khách ngỡ ngàng khi mua vé của hãng Vietnam Airlines nhưng lại được phục vụ trên chiếc Airbus A320neo của Cebu Pacific (Philippines).

Đông trùng hạ thảo sấy khô rẻ như rau, công dụng thế nào? Giá 1kg đông trùng hạ thảo khô chỉ tương đương với giá 1kg thịt bò là điều không tưởng bởi quy trình nuôi cấy rất khắt khe, việc đầu tư công nghệ khá tốn kém.

Tin nóng thế giới hôm nay ngày 20/7: 19 quốc gia tập trận tại Australia Tổng hợp tin tức thế giới ngày 20/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, tập trận tại Australia, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và căng thẳng khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quyết sách của Trung ương phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các quyết sách được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua tại Hội nghị lần thứ ba phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược.

Người thầy biến căn nhà nhỏ thành 'xưởng sáng chế', thắp lửa khoa học 20 năm Suốt hơn hai thập kỷ, TS Nguyễn Phan Kiên lặng lẽ mở cửa ngôi nhà nhỏ giữa Hà Nội để dẫn dắt sinh viên nghiên cứu, tạo ra những sáng chế hữu ích cho cộng đồng.

Sợ bệnh, sợ tốn tiền, nhiều người đang tự 'né' cơ hội cứu mình Nhiều người trì hoãn tầm soát vì sợ phát hiện bệnh nặng, gánh nặng chi phí và tâm lý né tránh sự thật, vô tình đánh mất cơ hội điều trị sớm.

Viettel Post nhận 'tấm vé' đầu tư dự án Cửa khẩu thông minh tại Lào Cai Viettel Post sẽ triển khai dự án Cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Gần 12.000 người tham dự Lễ hội Trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần II - 2026 Lễ hội Trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần II - năm 2026 do UBND xã Lâm Sơn tổ chức đã khép lại sau ba ngày sôi động, thu hút khoảng gần 12.000 người tham gia.

Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1 nối TP.HCM với Tây Ninh Nhiều hộ dân dọc đường Lê Khả Phiêu (dọc quốc lộ 1) khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Lộ diện du thuyền, rạp chiếu phim, công viên ở Bình Quới -Thanh Đa Khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa dự kiến bố trí 180ha diện tích cây xanh, mặt nước và khoảng 54ha cho công viên chuyên đề; bên cạnh đó là bến du thuyền, rạp chiếu phim.

Giá tiêu hôm nay 20/7: Trong nước và thế giới ổn định Giá tiêu hôm nay 20/7 tại thị trường trong nước và thế giới đều đi ngang so với hôm qua.