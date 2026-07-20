Viettel Post nhận 'tấm vé' đầu tư dự án Cửa khẩu thông minh tại Lào Cai

(VTC News) -

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng Cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành, thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cho Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post).

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng Cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành.

Theo quyết định, dự án có quy mô 7,87 ha, được triển khai tại Khu cửa khẩu Kim Thành, phường Lào Cai, theo lộ trình từ quý II/2026 đến quý IV/2032.

Đây là một trong những dự án hạ tầng logistics quan trọng, góp phần cụ thể hóa định hướng xây dựng cửa khẩu quốc tế Lào Cai trở thành cửa khẩu hiện đại, thông minh và là đầu mối giao thương trên hành lang kinh tế kết nối Việt Nam với tỉnh Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Dự án bao gồm các hạng mục chính như nhà điều hành, khu soi chiếu, khu sang tải, nhà kiểm hóa, bãi kiểm hóa, khu tập kết và giám sát hàng nhập khẩu, trung tâm chuyển phát nhanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Các hạng mục được quy hoạch theo hướng đồng bộ, có khả năng kết nối với hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường cao tốc và các đầu mối logistics trong khu vực.

Không chỉ đầu tư hạ tầng công trình, Viettel Post định hướng xây dựng dự án trên nền tảng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và các giải pháp tự động hóa. Dự án cũng hướng tới hình thành một nền tảng số có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị vận hành và doanh nghiệp.

Qua đó, trạng thái phương tiện, hàng hóa và tiến độ xử lý có thể được theo dõi minh bạch hơn; đồng thời hỗ trợ điều hành lưu lượng, hạn chế nguy cơ ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng cửa khẩu.

Khi đi vào vận hành, toàn bộ hoạt động điều phối phương tiện, quản lý hàng hóa và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp sẽ được thực hiện trên nền tảng số thống nhất. Mô hình này góp phần nâng cao năng lực thông quan, tối ưu chi phí logistics, tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tuyến giao thương Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Lào Cai giữ vị trí cửa ngõ kết nối ngắn nhất giữa Việt Nam với vùng Tây Nam Trung Quốc và hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm logistics của khu vực phía Bắc.

Phó Thủ tướng khẳng định, phát triển hạ tầng logistics cửa khẩu là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương. Trong đó, dự án Cửa khẩu thông minh sẽ góp phần hiện đại hóa thương mại biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại tá Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettel Post - cho biết: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà còn là trách nhiệm cùng tỉnh Lào Cai hiện đại hóa hạ tầng cửa khẩu, nâng cao năng lực thông quan và thúc đẩy giao thương trên hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế; lựa chọn, tích hợp và áp dụng những công nghệ logistics tiên tiến, phù hợp và hiệu quả nhất với điều kiện vận hành thực tế, hướng tới xây dựng một mô hình cửa khẩu thông minh, đồng bộ, minh bạch và có khả năng mở rộng trong dài hạn”.

Cam kết của Viettel Post được đặt trên nền tảng mạng lưới logistics rộng khắp, hệ thống kho vận, năng lực vận tải đa phương thức và các nền tảng công nghệ đã được doanh nghiệp đầu tư, phát triển trong nhiều năm.

Viettel Post đón nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng Cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành, thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Kinh nghiệm triển khai các trung tâm chia chọn tự động, hạ tầng logistics cửa khẩu và những giải pháp quản lý, điều hành trên nền tảng số là cơ sở để Viettel Post tiếp tục tham gia sâu hơn vào quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành hạ tầng logistics quốc gia.

Thông qua dự án Cửa khẩu thông minh tại Lào Cai, Viettel Post từng bước mở rộng vai trò từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sang doanh nghiệp đầu tư và vận hành hạ tầng logistics số. Đây là bước phát triển phù hợp với định hướng xây dựng hệ sinh thái logistics đồng bộ, trong đó hạ tầng vật lý, công nghệ, dữ liệu và năng lực vận hành được kết nối trên một nền tảng thống nhất.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng thiết yếu và từng bước đưa các hạng mục vào khai thác từ năm 2027. Trong các giai đoạn tiếp theo, Viettel Post sẽ mở rộng quy mô, bổ sung công nghệ và hoàn thiện toàn bộ hệ thống vào năm 2032.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung một mắt xích quan trọng vào hệ thống hạ tầng logistics tại Lào Cai, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối chuỗi cung ứng và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu.

Xa hơn, đây sẽ là nền tảng để từng bước hình thành một trung tâm logistics hiện đại trên hành lang kinh tế kết nối Việt Nam với tỉnh Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng quốc gia.