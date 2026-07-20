Tin nóng thế giới hôm nay ngày 20/7: 19 quốc gia tập trận tại Australia

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 20/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tiếp tục giáng “một đòn rất mạnh” vào Iran trong bối cảnh giao tranh quanh eo biển Hormuz leo thang và xuất hiện tàu bốc cháy tại khu vực; Australia khai mạc cuộc tập trận không quân Pitch Black 2026 với sự tham gia của 19 quốc gia; Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chào đón con thứ tư, trở thành phó tổng thống đầu tiên sau hơn 150 năm có thêm con trong thời gian đương chức.

Australia khai mạc tập trận Pitch Black

Australia chính thức khai mạc cuộc tập trận không quân Pitch Black 2026 với sự tham gia của hơn 100 máy bay và khoảng 2.500 quân nhân đến từ 19 quốc gia.

Máy bay MV-22 Osprey của Mỹ tham gia tập trận Pitch Black. (Ảnh: ADF)

Cuộc tập trận quy tụ nhiều đối tác lớn như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Pháp cùng nhiều nước châu Á - Thái Bình Dương, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và củng cố quan hệ giữa các lực lượng không quân.

Theo Không quân Australia, Pitch Black 2026 sẽ kéo dài ba tuần với nhiều kịch bản tác chiến cường độ cao, lần đầu tiên có sự tham gia của tiêm kích F-35 Nhật Bản, máy bay T-50I của Indonesia cùng binh sĩ Phần Lan và Thụy Điển.

Ông Trump tuyên bố Mỹ ‘giáng một đòn rất mạnh’ vào Iran

Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện thêm một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau thông tin thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Ông Trump cho biết các cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran và ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đây là đêm không kích thứ chín liên tiếp, với mục tiêu làm suy giảm năng lực quân sự của Iran sử dụng để tấn công tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. (Ảnh minh họa)

Cùng thời điểm, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ghi nhận một tàu bốc cháy gần khu vực Kumzar (Oman), sát eo biển Hormuz. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định nhưng xảy ra trong bối cảnh an ninh hàng hải tại khu vực ngày càng bất ổn.

Iran tiếp tục sử dụng UAV tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait, trong khi Jordan cho biết đã đánh chặn ba tên lửa bay về lãnh thổ nước này. Washington cũng tăng cường lực lượng tới Trung Đông để chuẩn bị cho nguy cơ xung đột lan rộng.

Tàu bốc cháy tại eo biển Hormuz, nguy cơ xung đột lan rộng

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được thông tin về một tàu bốc cháy tại eo biển Hormuz, gần khu vực Kumzar của Oman. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Ảnh cho thấy khói bốc lên gần cơ sở lọc dầu tại Kuwait.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công quân sự, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện tại khu vực.

Theo CENTCOM, các cuộc không kích mới của Mỹ đã đánh trúng hệ thống giám sát ven biển, trận địa phòng không, kho tên lửa và UAV của Iran. Trong khi đó, Tehran tuyên bố Mỹ còn không kích một nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng ở phía tây nam nước này.

Iran cũng cho biết hai tàu gặp sự cố khi di chuyển qua tuyến hàng hải do Mỹ bảo vệ ở phía nam eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục ngăn các tàu đi qua khu vực mà Tehran coi là không an toàn.