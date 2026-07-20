Tổng thống Trump trao cúp xong không rời sân khấu, cầu thủ Tây Ban Nha bối rối

(VTC News) -

Theo tờ Telegraph (Anh), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối rời khỏi sân khấu trong lễ trao cúp vô địch World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha, tạo nên những khoảnh khắc đầy gượng gạo với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng trao chiếc cúp vô địch cho đội trưởng Rodri, người cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên, giống như khi Chelsea vô địch Club World Cup năm ngoái, Tổng thống Donald Trump vẫn đứng lại trước ống kính máy quay trong lúc các cầu thủ ăn mừng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối rời sân khấu khi ĐT Tây Ban Nha nâng cao chức vô địch World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Trong lúc Tổng thống Donald Trump tiếp tục đứng ở mép sân khấu cạnh các cầu thủ Tây Ban Nha, ông Infantino đã chạy lại và ra hiệu đề nghị Tổng thống Mỹ bước xuống để nhường không gian cho màn nâng cúp.

Tuy nhiên, ông Donald Trump phớt lờ lời đề nghị của Chủ tịch FIFA. Infantino chỉ biết cười gượng khi chứng kiến ông vẫn đứng nguyên tại chỗ. Do vậy, có những bức ảnh chụp cả Tổng thống Donald Trump cùng với chủ tịch FIFA trong khoảng khắc đội tuyển Tây Ban Nha nâng cúp vô địch.

Tờ SPORT của Tây Ban Nha cho biết thêm: “Tổng thống Donald Trump đã không rời bục trao giải được dựng trên sân MetLife. Vì vậy, Rodri đã phải lịch sự đề nghị Tổng thống Mỹ bước sang một bên. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng cố gắng hỗ trợ tiền vệ của Manchester City để đảm bảo Tổng thống Trump không đứng ở vị trí trung tâm trong bức ảnh lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha”.

“Nhờ góc quay của các máy quay truyền hình, khoảnh khắc ăn mừng cuối cùng vẫn tập trung vào những nhà vô địch thế giới thực sự, không để bất kỳ yếu tố nào làm lu mờ hình ảnh của đội tuyển Tây Ban Nha”, tờ SPORT viết.

Tống thống Mỹ Donald Trump sau đó rời khỏi sân khấu trong khi ĐT Tây Ban Nha tiếp tục ăn mừng - Ảnh: Reuters

Suốt trận chung kết tại sân MetLife, Tổng thống Donald Trump và Infantino theo dõi trận đấu từ khu vực VIP phía sau lớp kính chống đạn trong bối cảnh công tác an ninh được thắt chặt ở mức cao.

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0, Tống thống Donald Trump và Infantino bước xuống sân để tham gia lễ trao giải. Tuy nhiên, họ đã phải hứng chịu những tràng la ó từ một bộ phận khán giả có mặt trên sân. BBC Sport mô tả khoảnh khắc này trên mạng xã hội: “Donald Trump và Gianni Infantino tiến ra sân để trao cúp World Cup, nhưng đó không phải là màn chào đón nồng nhiệt nhất”.

Dù vậy, phần lớn các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn bắt tay và gửi lời cảm ơn Trump khi ông trao huy chương và cúp vô địch.

Ngoài ra, Yasir Al-Rumayyan, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) và cũng là Chủ sở hữu CLB Newcastle, cũng có mặt trên sân, bắt tay với cả Trump và Infantino trong buổi lễ trao giải.