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1 thiên gạch ống là bao nhiêu viên? Lần đầu làm nhà, bạn sẽ thấy lạ khi tiếp xúc với những thuật ngữ đặc thù của nghề xây dựng, chẳng hạn bạn có lẽ sẽ thắc mắc 1 thiên gạch là bao nhiêu?

Sắc vóc mỹ nhân đóng người tình của ông trùm trong phim hình sự 'Lửa trắng' Xuất thân là diễn viên múa, Đinh Ngọc Anh gây chú ý với gương mặt sắc sảo, vóc dáng quyến rũ khi vào vai người tình của ông trùm trong phim hình sự "Lửa trắng".

Tàu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Mỹ - Iran nguy cơ trở lại giao tranh toàn diện Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) nhận được thông tin về tàu đang bốc cháy tại eo biển Hormuz, gần bờ biển Oman.

4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran Lầu Năm Góc cho biết bốn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) do Iran tiến hành.

Giá cà phê hôm nay 20/7: Robusta và Arabica ổn định Giá cà phê hôm nay 20/7 chưa có biến động mới ở cả trong nước và trên thế giới.

Ý nghĩa tên gọi Hòn Trống Mái ở Thanh Hóa Không chỉ gây ấn tượng bởi thế đá độc đáo, Hòn Trống Mái ở Thanh Hóa còn gắn với truyền thuyết về tình yêu và lòng chung thủy, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Điều gì phá vỡ quy luật bất biến của thị trường vàng? Giữa căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, giá vàng biến động trái quy luật liên tục lao dốc, điều gì đang khiến "vua trú ẩn" mất sức hút.

Báo Argentina sợ tương lai u tối, mong Messi dự World Cup 2030 Tờ Ole lo ngại giai đoạn hậu Lionel Messi sẽ khó khăn, đồng thời hy vọng anh thay đổi quyết định và dự World Cup 2030 ở tuổi 43.

Giỏi Toán nên theo học ngành nào? Toán học là môn học đòi hỏi khả năng tư duy logic, phân tích và tính chính xác cao, với những bạn học tốt môn Toán, cơ hội lựa chọn ngành nghề hiện nay rất rộng mở.

Khí H₂S nguy hiểm ra sao, dấu hiệu nhận biết là gì? Khí sunfua hydro (H₂S) có thể làm liệt khứu giác, khiến nạn nhân bất tỉnh trong tích tắc và là nguyên nhân của nhiều vụ ngạt khí thương tâm.

Tổng thống Trump trao cúp xong không rời sân khấu, cầu thủ Tây Ban Nha bối rối Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối rời khỏi sân khấu trong khi ĐT Tây Ban Nha nâng cao chức vô địch World Cup 2026 trước ống kính máy ảnh.

Ni sư xây cầu nối tâm linh Việt - Nhật Ni sư Thích Tâm Trí trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời kiến tạo nhịp cầu văn hóa Phật giáo kết nối 2 dân tộc Việt - Nhật.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Mbappe xô đổ kỷ lục Messi Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 được thưởng bao nhiêu tiền? Sau khi đăng quang World Cup 2026 nhờ chiến thắng trước Argentina, Tây Ban Nha nhận khoản thưởng kỷ lục 51 triệu USD, cao hơn nhà vô địch năm 2022.