4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran

(VTC News) -

Mỹ-Iran tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa qua lại.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18/7, ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong ngày 17/7 khi lực lượng Mỹ và các đồng minh chống đỡ các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran nhằm vào các căn cứ tại Jordan.

Một binh sĩ Mỹ khác thiệt mạng tại Iraq trong quá trình xử lý, kích nổ có kiểm soát một UAV cảm tử của Iran chưa phát nổ sau khi thiết bị này bị bắn hạ.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận thông tin về thương vong và khẳng định sự hy sinh của các binh sĩ sẽ càng củng cố quyết tâm của quân đội Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump chỉ đưa ra phản ứng ngắn gọn khi được hỏi về vụ việc. Ông gọi đây là một sự việc “rất đau buồn”, đồng thời tái khẳng định Mỹ sẽ “không bao giờ” để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Axios, đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Washington và Tehran bùng phát trở lại hồi đầu tháng. Nếu tính từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng được cho là đã lên 16 người.

Iran tuyên bố phá hủy máy bay Mỹ

Báo New York Times, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, cho biết các cuộc tấn công gần đây cho thấy Iran vẫn còn lượng lớn tên lửa, đồng thời đã cải thiện khả năng vượt qua các hệ thống phòng không của Mỹ. Nhiều binh sĩ Mỹ đã bị thương và một số trực thăng cũng bị hư hại.

Trong khi đó, truyền thông Iran công bố các đoạn video được cho là ghi lại đám cháy lớn tại căn cứ không quân Al-Muwaqqar của Mỹ ở Jordan sau các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), dẫn lời hãng thông tấn Tasnim, tuyên bố đã tấn công khu vực nhà chứa máy bay và bãi đỗ tại căn cứ Al-Azraq ở Jordan, phá hủy hoàn toàn ít nhất hai tiêm kích Mỹ cùng ba máy bay khác, đồng thời gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều khí tài quân sự khác.

Những tuyên bố này hiện chưa được phía Mỹ xác nhận độc lập.

Theo phía Iran, trong tuần qua lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria, nhằm đáp trả việc Washington nối lại các cuộc không kích vào lãnh thổ Iran sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước đổ vỡ.

Ngày 17/7, IRGC tuyên bố đã bắn trúng một bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait, gây thương vong lớn và tiêu diệt nhiều binh sĩ đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được Washington xác nhận.

Tàu chiến của Mỹ phóng đạn dược vào địa điểm không xác định trong đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran.

Thỏa thuận ngừng bắn không còn giá trị

Trong tuyên bố bằng văn bản ngày 18/7, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng chữ ký của Tổng thống Donald Trump trong Biên bản ghi nhớ Islamabad gồm 14 điểm, được Mỹ và Iran ký ngày 17/6, “hoàn toàn vô giá trị và không còn đáng tin cậy”.

Ông cáo buộc việc Mỹ nối lại các cuộc không kích là bằng chứng cho thấy Washington “không trung thực, phi lý, không đáng tin cậy và mang bản chất thù địch”, đồng thời cảnh báo Iran sẽ tiếp tục có các đòn đáp trả. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi thông báo Tehran đã đình chỉ các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày với Mỹ.

Về phía Washington, Tổng thống Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran “đã chấm dứt”, đồng thời thông báo quân đội Mỹ sẽ kiểm soát eo biển Hormuz và tái áp đặt phong tỏa đối với các cảng và tàu thuyền của Iran.