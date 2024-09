Giá cà phê hôm nay 6/9: Tiếp tục tăng mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 6/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 ở mức 4.912 USD/tấn, tăng 202 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua.

Với hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2025, giá cà phê Robusta là 4.675 USD/tấn, tăng 162 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York giao hàng tháng 12/2024 là 243 cent/lb, tăng 1 cent/lb. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 3/2025 là 242 US cent/lb, tăng 1 US cent so với đầu giờ sáng qua.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay dao động ở mức 119.400 - 120.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 120.200 đồng/kg, tăng 2.100 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 119.400 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg so với đầu giờ sáng qua.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 120.200 đồng/kg, cũng tăng 2.200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 120.500 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg so với một ngày trước.

Giá cà phê hồi phục để đạt mức cao sau khi đã bị sụt giảm liên tiếp ở một số phiên trước đó, nhất là đối với giá loại Robusta.

Sản lượng cà phê vụ mùa 2024/2025 từ Indonesia tiếp tục chảy vào thị trường, bao gồm khoảng 85% cà phê Robusta và phần còn lại là cà phê Arabica, trước vụ thu hoạch được dự báo có khả năng đạt mức khoảng 10,90 triệu bao. Thị trường cà phê kỳ hạn London vững giá đã dẫn đến giá nội địa tăng ở quốc gia chủ yếu sản xuất cà phê Robusta này.

Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận lưu giữ trên sàn giao dịch New York giảm 34.139 bao vào hôm qua, xuống 813.734 bao, đây là mức giảm khá lớn so với bình quân giảm của thời gian qua, khi lượng tồn kho này đã được cải thiện.

Lượng tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận nắm giữ tại sàn giao dịch London được cho là ​​giảm 22.667 bao tính đến ngày 2/9, ghi nhận lượng tồn nằm ở mức 1.006.000 bao.

Với số lượng hàng tồn kho của cả hai thị trường bị giảm mạnh sẽ khiến thị trường ngày càng nhạy cảm với những tin đồn.