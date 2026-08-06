Lợi nhuận các ngân hàng ra sao trong 6 tháng đầu năm?

(VTC News) -

Đứng top đầu về lợi nhuận vẫn là Ngân hàng Vietcombank. Tính đến cuối quý II/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 17.400 tỷ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Sở dĩ lợi nhuận của Vietcombank tăng đột biến nhờ chi phí dự phòng rủi ro giảm gần 38% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt hơn 29.200 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vị trí “quán quân” lợi nhuận của ngành ngân hàng.

Đứng đầu về lợi nhuận ngành ngân hàng thuộc về Vietcombank. (Ảnh: Đ.V)

Đứng thứ 2 về lợi nhuận là Ngân hàng Vietinbank. Trong quý II/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 14.700 tỷ đồng, tăng gần 22% so với quý II/2025, bất chấp việc ngân hàng này đã tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro thêm 78%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietinbank có lợi nhuận trước thuế đạt gần 25.900 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất ngờ đáng chú ý là vị trí thứ 3 lại thuộc về Ngân hàng MB - ngân hàng không nằm trong nhóm Big 4. Trong quý II/2026, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.500 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ngân hàng MB có lợi nhuận trước thuế gần 20.200 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xếp thứ 4 về lợi nhuận chính là Ngân hàng BIDV, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế trong quý II/2026 đạt hơn 10.300 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIDV có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 18.900 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngân hàng có lợi nhuận trước thuế tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. (Biểu đồ: Đại Việt)

Lợi nhuận cao nhất trong khối ngân hàng tư nhân chính là VPBank. Ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt gần 11.000 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Techcombank cũng có lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng ACB cũng có lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt hơn 10.700 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh những ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng tốt thì cũng có những ngân hàng có lợi nhuận giảm.

Điển hình như Ngân hàng LPBank, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 6.000 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với lợi nhuận vừa công bố, LPBank chỉ hoàn thành khoảng 40% kế hoạch năm.

Ngân hàng Saigonbank là trường hợp khá đặc biệt khi ngân hàng này bị lỗ tới 40 tỷ đồng trong quý II/2026. Trong khi đó, vào cùng kỳ năm ngoái, Saigonbank vẫn lãi hơn 76 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế chỉ vỏn vẹn 48 tỷ đồng, giảm hơn 72% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Ngân hàng vẫn là ngành có lợi nhuận tốt trong nền kinh tế. (Ảnh: Đ.V)

Ông Trần Thăng Long, chuyên gia kinh tế, tài chính nhận định, nhìn số liệu các báo cáo tài chính các ngân hàng có thể thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đang rất nhanh. Tuy nhiên, chất lượng lợi nhuận quan trọng hơn so với tốc độ tăng lợi nhuận.

Theo ông Long, một ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh nhưng chủ yếu nhờ dự phòng rủi ro giảm thì sẽ không bằng chất lượng lợi nhuận của ngân hàng có quy mô tín dụng tăng, thu nhập lãi thuần tăng, thu nhập ngoài lãi tăng và quỹ dự phòng vẫn tăng mạnh.

“Nếu kinh tế tiếp tục phục hồi, đầu tư công được đẩy mạnh và nhu cầu tín dụng cải thiện, ngành ngân hàng vẫn có khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Tuy nhiên, bức tranh sẽ tiếp tục phân hóa”, ông Long nói.

Ông Long cho rằng, những ngân hàng có lợi thế về CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cao, chi phí vốn thấp, tỷ lệ bao phủ nợ xấu lớn, nền tảng ngân hàng số và nguồn thu dịch vụ đa dạng sẽ tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu.

Ngược lại, các ngân hàng quy mô nhỏ hoặc phụ thuộc nhiều vào tín dụng truyền thống sẽ đối mặt với áp lực lớn hơn khi NIM (biên lãi ròng) thu hẹp, chi phí vốn tăng và yêu cầu trích lập dự phòng vẫn ở mức cao.

Cũng theo ông Long, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành ngân hàng vẫn là một trong những lĩnh vực có khả năng sinh lời tốt nhất nền kinh tế, nhưng thời kỳ “cả ngành cùng thắng” đã qua.

Giai đoạn hiện nay là cuộc cạnh tranh về chất lượng tài sản, năng lực quản trị rủi ro, hiệu quả hoạt động và khả năng đa dạng hóa nguồn thu, thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng tín dụng. Đây sẽ là những yếu tố quyết định vị thế của từng ngân hàng trong những năm tới.