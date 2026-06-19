Giá cà phê hôm nay 19/6/2026: Robusta không ngừng tăng

(VTC News) -

Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều.

Đóng cửa phiên giao dịch đêm 18/6 và rạng sáng 19/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục tăng 0,14% (5 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt 3.685 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,19% (7 USD/tấn), đạt 3.629 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 đảo chiều giảm 0,99% (2,75 US cent/lb), còn 275,1 US cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,52% (4,1 US cent/lb), xuống còn 267,8 US cent/lb.

Robusta tiếp tục tăng trong khi Arabica quay đầu giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo Investing, giá cà phê kỳ hạn trên sàn ICE giảm vào thứ Năm sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều tuần vào đầu phiên giao dịch do lo ngại hiện tượng El Niño có thể phát triển thành một đợt El Niño rất mạnh, hay còn gọi là “siêu El Niño”.

Giá cà phê Arabica giảm 1,6% xuống còn 267,35 US cent/lb vào lúc 22h27 ngày 18/6/2026 (giờ Việt Nam). Trước đó trong phiên giao dịch, giá Arabica đã đạt mức 278,10 US cent/lb, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Đà tăng của Arabica hạ nhiệt sau khi cơ quan khí tượng Climatempo dự báo thời tiết tại phần lớn các khu vực trồng cà phê chính của Brazil sẽ khô ráo trong tuần tới, qua đó giảm bớt những lo ngại về gián đoạn thu hoạch.

Theo trang Barchart, giá Arabica suy yếu sau khi chỉ số USD (DXY) tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng, thúc đẩy hoạt động chốt lời và thanh lý các vị thế mua trên thị trường kỳ hạn.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta tăng 0,4% lên 3.636 USD/tấn, sau khi chạm mức 3.680 USD/tấn, mức cao nhất kể từ đầu tháng 3. Như vậy, Robusta đã ghi nhận phiên tăng thứ 7 liên tiếp, với tổng mức tăng lên tới 399 USD/tấn trong chuỗi đi lên này.

Hiện tượng El Niño đặc biệt bất lợi đối với cà phê Robusta vì thường gây ra nhiệt độ cao cùng lượng mưa suy giảm tại Việt Nam và Indonesia - 2 quốc gia sản xuất khoảng 50% sản lượng Robusta toàn cầu.

Đối với sản xuất cà phê Arabica, mô hình thời tiết ban đầu mang đến lượng mưa dư thừa cho Brazil, quốc gia sản xuất Arabica lớn nhất thế giới. Mặc dù mưa nhiều có thể làm chậm tiến độ thu hoạch nhưng chỉ có thể đẩy giá tăng nếu gây thiệt hại đáng kể đến chất lượng hạt cà phê hoặc làm phát sinh các loại bệnh nấm trên cây trồng.