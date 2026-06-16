Giá cà phê hôm nay 16/6/2026: Nối dài đà tăng

(VTC News) -

Ghi nhận mới nhất từ các sàn giao dịch quốc tế cho thấy cả hai mặt hàng cà phê chủ lực đều đồng loạt nhuộm sắc xanh.

Giá cà phê thế giới hôm nay 16/6/2026

Kết thúc phiên giao dịch đêm 15/6, rạng sáng 16/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trên cả hai sàn giao dịch lớn.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng ngày thứ tư liên tiếp, với mức tăng nhẹ 0,36% (13 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt 3.607 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,11% (4 USD/tấn), đạt 3.529 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, tăng 2,24% (5,75 US cent/lb), đạt 262,95 US cent/lb. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,29% (5,8 US cent/lb), đạt 259,2 US cent/lb.

Giá cà phê trên sàn quốc tế tiếp tục tăng. (Ảnh: Vinbarista)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang Barchart, giá cà phê phiên đầu tuần tiếp nối đà tăng của tuần trước với cà phê Arabica đạt mức cao nhất 2 tuần và Robusta chạm đỉnh trong 5 tuần.

Giá cà phê được hỗ trợ do lo ngại mưa kéo dài ở Brazil sẽ làm trì hoãn vụ thu hoạch cà phê. Công ty dự báo thời tiết Vaisala dự báo các vùng trồng cà phê của Brazil sẽ có mưa vừa đến mưa to trong tuần này.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE (Intercontinental Exchange) có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, qua đó hỗ trợ giá cà phê.

Tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6,75 tháng, chỉ còn 398.940 bao vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5 và hiện ở mức cao hơn một chút, đạt 3.857 lô.

Những lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ cà phê của Brazil năm tới đang đẩy giá cà phê lên cao.

Công ty thương mại cà phê Commercial cho biết hiện tượng thời tiết El Niño có thể làm trì hoãn lượng mưa ở Brazil vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thời điểm cây ra hoa, gây thiệt hại cho vụ cà phê năm 2026 - 2027 của Brazil.