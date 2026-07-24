Bão Noul mạnh thêm, 9 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão Noul tăng cường độ, sẽ đi vào Biển Đông trong đêm nay và rạng sáng mai, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2026 trên khu vực biển này. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-25km/h và mạnh thêm.

“Bão Noul nhiều khả năng (xác suất trên 80%) đi vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta”, cơ quan khí tượng nhận định.

Bão Noul ít khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, lúc 13h ngày 24/7, tâm bão Noul cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Khoảng 13h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 Noul trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam, có thể mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 13h ngày 26/7, vị trí tâm bão trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8- 9, giật cấp 11.

Lúc 1h ngày 27/7, bão trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp.

Tác động của bão Noul, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông. Cụ thể, từ hôm nay đến 25/7, trên các sông ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông khu vực Bắc Bộ.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 25/7, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều 24/7 đến ngày 25/7, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối đêm 24/7, Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Từ đêm 25/7, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh.

Lai Châu: Bum Tở, Hua Bum, Mù Cả, Mường Mô, Mường Than, Nậm Hàng, Pa Ủ, Tà Tổng, Thu Lũm.

Điện Biên: Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Toong, Mường Tùng, Nậm Kè, Nậm Nèn, phường Mường Lay, Pa Ham, Pú Nhung, Quảng Lâm, Sín Thầu.

Sơn La: Chiềng La, Mường Bú, Mường Cơi, Mường Giôn, Mường Khiêng, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Tô Hiệu, Suối Tọ, Tân Yên.

Phú Thọ: Hạ Hòa, Hiền Lương, phường Phong Châu, Sơn Lương; An Bình, An Nghĩa, Bằng Luân, Bình Phú, Cẩm Khê, Cao Dương, Chí Đám, Đại Đồng, Dân Chủ, Đan Thượng, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hợp Lý, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lâm Thao, Lập Thạch, Mai Hạ, Nhân Nghĩa, phường Kỳ Sơn, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Việt Trì, Phù Ninh, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Sơn, Tây Cốc, Thanh Ba, Thịnh Minh, Thổ Tang, Tiên Lương, Vân Bán, Văn Lang, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị.

Lào Cai: Cảm Nhân, Thác Bà, Yên Bình, Bắc Hà, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cao Sơn, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Chế Tạo, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Khánh Yên, Lâm Giang, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mậu A, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Hum, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Tâm, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phình Hồ, Phong Hải, Púng Luông, Quy Mông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tà Xi Láng, Tằng Loỏng, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trấn Yên, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Yên Thành.

Tuyên Quang: Minh Quang, Tân An, Hàm Yên, Lâm Bình, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Bắc Mê, Bắc Quang, Bình An, Côn Lôn, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng Đức, Linh Hồ, Lực Hành, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nấm Dẩn, Ngọc Đường, phường Mỹ Lâm, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Sơn Dương, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Quang, Thái Hòa, Thái Sơn, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Hà, Trường Sinh, Tùng Bá, Xuân Vân, Yên Hoa, Yên Minh, Yên Sơn.

Thái Nguyên: An Khánh, Bằng Thành, Đại Phúc, Phú Lương, Quân Chu, Thanh Thịnh, Vô Tranh; Cao Minh, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đức Lương, La Bằng, Nam Hòa, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Quang Sơn, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Vạn Phú, Yên Trạch.

Cao Bằng: Bảo Lâm, Hưng Đạo, Huy Giáp, Lý Bôn, Yên Thổ.

Quảng Ninh: Ba Chẽ, đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Sơn, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Hoành Bồ, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, Quảng Tân, Thống Nhất.