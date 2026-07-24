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Trắng tay sau lũ dữ, người dân Mường Than mong sớm có nhà Người dân bản Chít trắng tay sau cơn lũ dữ quét qua thung lũng Mường Than (Lai Châu) để lại nỗi đau mất mát không thể đong đếm.

Hơn 350 trụ sạc ô tô điện chính thức liên thông qua VETC Chỉ sau hơn một tháng vận hành, VETC Trạm sạc đã nâng độ phủ lên khoảng 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu, tối ưu trải nghiệm cho chủ xe điện.

Chú rể bị sếp sa thải ngay tại đám cưới vì bất hiếu, chê mẹ xấu không cho dự lễ Vụ việc đang gây bão dư luận Trung Quốc, vị sếp đi ăn cưới nhân viên đã đuổi việc anh này ngay lập tức vì tội bất hiếu, sợ mẹ xấu xí gây mất mặt nên cấm bà dự lễ.

Giá xăng dầu biến động mạnh, Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý mọi hành vi găm hàng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu trong bối cảnh nguồn cung, giá năng lượng toàn cầu biến động.

Quốc gia nào có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới? Tính đến năm 2025, trữ lượng kim cương công nghiệp tự nhiên của quốc gia này ước tính đạt khoảng 750 triệu carat.

Thêm bản Platinum, Ford Territory có giá cao nhất 916 triệu đồng Mẫu xe gầm cao cỡ C Ford Territory vừa bổ sung phiên bản Platinum cao cấp nhất tại Việt Nam với mức giá 916 triệu đồng, trang bị nhiều công nghệ mới.

Tâm lý học lý giải phản ứng bất thường của Messi ở chung kết World Cup 2026 Nhà tâm lý học cho rằng phản ứng của Messi không đơn thuần là tức giận vì thất bại, mà anh rơi vào 'chế độ sinh tồn' khi chức vô địch dần tuột khỏi tầm tay.

Kết thảm của kẻ vì ghế tể tướng mà cưới nhũ mẫu 60 tuổi, hại vợ để tỏ lòng trung Vì ghế tể tướng, ông ta cưới người phụ nữ hơn 60 tuổi là nhũ mẫu thân cận của Vi hoàng hậu, rồi khi thế cục thay đổi lại giết vợ để tỏ lòng trung thành với vua mới.

LPBank mở rộng hệ sinh thái tài chính số LPBank Healthcare Hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia, LPBank đang phát triển LPBank Healthcare - hệ sinh thái tài chính số chuyên biệt cho lĩnh vực y tế.

Đội hình Timor Leste: 6 cầu thủ châu Âu thua ngôi sao 'nội địa' Joao Pedro vẫn là cầu thủ đắt giá và đáng chú ý nhất của Timor Leste, dù đội bóng này triệu tập 6 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Hoàng Hà PC cung cấp giải pháp PC AI từ cá nhân đến doanh nghiệp Trước sự bùng nổ của AI, Hoàng Hà PC tiên phong cung cấp giải pháp PC AI chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, nghiên cứu và vận hành doanh nghiệp.

TP.HCM thành lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 4.100 ha Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tại phường Tân Phước và Tân Hải, có quy mô hơn 4.100ha, là mô hình để thí điểm các thể chế vượt trội.

Giá tiêu hôm nay 24/7: Trong nước tăng nhẹ, thế giới đi ngang Giá tiêu hôm nay 24/7 tăng nhẹ tại các vùng trồng trọng điểm sau bốn phiên đi ngang, trong khi thị trường thế giới tiếp tục ổn định.

Uhomes mở văn phòng ở TP.HCM, đẩy mạnh chiến lược phát triển tại Việt Nam Uhomes.com khai trương văn phòng thứ hai ở Việt Nam, đặt tại TP.HCM, mở rộng kết nối với cộng đồng du học sinh và hệ sinh thái giáo dục tại miền Nam.