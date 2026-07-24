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Xuất bản ngày 24/07/2026 02:31 PM
Xuất bản ngày 24/07/2026 02:31 PM

Trắng tay sau lũ dữ, người dân Mường Than mong sớm có nhà

(VTC News) -

Người dân bản Chít trắng tay sau cơn lũ dữ quét qua thung lũng Mường Than (Lai Châu) để lại nỗi đau mất mát không thể đong đếm.

VTC News
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