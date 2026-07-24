Iran bác thông tin từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ

(VTC News) -

Trước đó, tờ New York Times đưa tin Tehran không quan tâm đến thỏa thuận tạm thời khi chưa giải quyết được vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz.

Không lâu sau đó, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin đề xuất này là “lệnh ngừng bắn tạm thời 10 ngày” và chi tiết đầy đủ của đề xuất vẫn chưa được công bố. “Iran luôn coi trọng ngoại giao và có giá trị nội tại. Vấn đề leo thang xung đột trong khu vực bắt nguồn hoàn toàn từ việc Mỹ vi phạm lời hứa và cam kết trong bản ghi nhớ ngày 18/6”, IRNA dẫn lời quan chức Iran đưa tin.

Nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi đang hoạt động tại Kuwait. (Ảnh: AP)

Hôm 23/7, Thủ tướng Iraq Al-Zaidi đến thăm Tehran sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần trước tại Nhà Trắng. Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không tìm kiếm thêm sự trung gian hòa giải nào với Mỹ.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng phát đi tín hiệu ông chưa sẵn sàng đàm phán thỏa thuận ngừng bắn mới với Iran và nhấn mạnh “họ cần nhiều hơn thế” sau nhiều ngày liên tiếp thực hiện loạt cuộc không kích.

Trong diễn biến mới nhất, IRNA thông tin cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ nhắm vào trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở tỉnh Gilan, làm hư hại một phần thiết bị của cơ sở này. Hiện tại, chưa có thông báo về thương vong sau cuộc tấn công.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận nhắm mục tiêu vào “trung tâm chỉ huy quân sự của Iran, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái, mạng lưới thông tin liên lạc, địa điểm giám sát ven biển và năng lực hàng hải” trong đêm tấn công thứ 13 liên tiếp nhằm vào Iran.

Thông tin không nêu rõ địa điểm cuộc tấn công. Hiện tại, CNN không thể xác minh độc lập tuyên bố của Iran.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố phóng máy bay không người lái tấn công mục tiêu của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain và căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan.