(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng, giá bạc hôm nay 27/6/2026 tại thị trường trong nước và quốc tế đồng loạt tăng trở lại.

Giá bạc hôm nay 27/6/2026 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát lúc 9h30 ngày 27/6/2026, giá bạc miếng của Phú Quý được niêm yết ở mức 2,245 - 2,314 triệu đồng/lượng, tăng 97.000 đồng/lượng (chiều mua vào) và tăng 100.000 đồng/lượng (chiều bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc thỏi 1kg của Phú Quý ở mức 59,866 - 61,706 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 2,58 - 2,66 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) so với sáng qua.

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng của Sacombank - SBJ niêm yết ở mức 2,244-2,313 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 75.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank cũng tăng 2 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với sáng qua, lên 59,84 - 61,68 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 10h ngày 27/6/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.245.000 2.314.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.245.000 2.314.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 59.866.517 61.706.512 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.244.000 2.313.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 59.840.000 61.680.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.242.000 2.299.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.210.000 11.495.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 29.893.000 30.653.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 59.786.000 61.361.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 22.120.000 22.802.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 29.493.000 30.403.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 58.986.000 60.806.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.240.000 2.314.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.200.000 11.570.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 27/6/2026

Cập nhật lúc 10h20 ngày 27/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 59,05 USD/ounce, tăng 1,29 USD mỗi ounce, tương đương tăng 2,25% so với chốt phiên trước đó.

Theo Trading Economics, giá bạc thế giới đã vượt mốc 58 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần, song vẫn giảm gần 10% trong cả tuần, nối dài đà lao dốc từ tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tiếp tục hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên nhóm kim loại quý.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định ưu tiên kiểm soát lạm phát, đồng thời FED nâng dự báo lạm phát PCE năm 2026. Trong tháng 5, lạm phát PCE toàn phần của Mỹ tăng lên 4,1%, củng cố kỳ vọng FED sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thị trường dự báo FED có thể tăng lãi suất ba lần trong năm nay, với xác suất khoảng 62% cho lần tăng đầu tiên vào tháng 9.

Giá bạc nhìn chung theo sát sự suy yếu của các kim loại quý nhưng giảm mạnh hơn vàng kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, mất khoảng một nửa giá trị kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1. Bạc cũng là một kim loại công nghiệp, khiến nó nhạy cảm hơn với những thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và kỳ vọng về tăng trưởng toàn cầu.