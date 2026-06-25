Giá bạc hôm nay 25/6/2026: 'Bốc hơi' gần 4 triệu đồng/kg

(VTC News) -

Giá bạc miếng hôm nay 25/6/2026

Theo khảo sát lúc 11h30 ngày 25/6/2026, giá bạc miếng tại Tập đoàn Phú Quý được niêm yết ở mức 2,182 - 2,249 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 148.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 153.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Tại Ancarat, giá bạc miếng được niêm yết ở mức 2,176 - 2,232 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 154.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 158.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

(Ảnh minh hoạ: Getty Image)

Bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu lớn trong nước, tính đến 12h ngày 25/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.184.000 2.252.000 đồng/lượng Doji Bạc Doji 99.9 1 lượng 2.179.000 2.252.000 đồng/lượng Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.180.000 2.236.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.900.000 11.180.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 29.067.000 29.813.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 58.134.000 59.681.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.184.00 2.252.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 10.920.000 11.260.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 29.119.927 30.026.592 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 58.239.854 60.053.183 đồng

Giá bạc thỏi hôm nay 25/6/2026

Giá bạc thỏi hôm nay 25/6/2026 tại các thương hiệu trong nước cũng được điều chỉnh giảm mạnh so với sáng qua.

Lúc 11h30 ngày 25/6/2026, giá bạc thỏi Phú Quý 1kilo ở mức 58,186 - 59,973 triệu đồng/kg, giảm 3,84 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm gần 4 triệu đồng kg (bán ra) so với sáng qua.

Bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 12h ngày 25/6/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.186.000 2.254.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 58.213.188 60.026.517 đồng/kg Ancarat Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.535.000 22.202.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.713.000 29.603.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 57.426.000 59.206.000 đồng

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 25/6/2026

Lúc 12h15 ngày 25/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 57,27 USD/ounce, giảm 0,04 USD/ounce (tương đương mức giảm 0,08%) so với thời điểm mở cửa.

Theo Trading Economics, giá bạc chịu áp lực khi đồng USD tăng giá và thị trường gia tăng kỳ vọng FED sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Thị trường đang ước tính xác suất khoảng 68% về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Bên cạnh đó, bạc và các kim loại quý khác còn chịu áp lực bán khi cổ phiếu công nghệ Mỹ sụt giảm mạnh khiến một số nhà đầu tư giảm nắm giữ kim loại quý. Hiện giá bạc giảm gần 47% so với mức cao kỷ lục đạt được vào tháng 1, trước khi xung đột ở Trung Đông bùng phát.