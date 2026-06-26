Giá bạc lao dốc, người mua ở đỉnh lỗ 65 triệu đồng/kg

(VTC News) -

Tính đến cuối ngày 25/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức 2,165 - 2,232 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 165.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 170.000 đồng/lượng (bán ra) so với phiên trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 57,733 - 59,519 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 4,293 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 4,426 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Giá bạc trong nước liên tục giảm mạnh. (Ảnh minh họa)

Trước đó, trong năm 2025 và tháng 1/2026, bạc từng được xem là tài sản trú ẩn và kênh đầu tư rất hấp dẫn. Trong phiên giao dịch 29/1/2026, giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank có thời điểm lập đỉnh 121,12 triệu đồng/kg (mua vào) và 124,16 triệu đồng/kg (bán ra).

Nhưng tính đến thời điểm cuối ngày 25/6/2026, giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank được niêm yết ở mức 59,36 triệu đồng/kg (mua vào) và 62,2 triệu đồng/kg (bán ra).

Như vậy, so với thời điểm lập đỉnh, giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank đã giảm khoảng 62 triệu đồng/kg. Cộng với chênh lệch mua bán, người mua bạc ở thời điểm lập đỉnh cuối tháng 1/2026 đến nay lỗ khoảng 65 triệu đồng mỗi kg.

Diễn biến giá bạc trong nước từ cuối tháng 1 đến nay.

Trên thị trường thế giới, giá bạc cũng giảm sâu kể từ cuối tháng 1 đến nay.

Ngày 29/1/2026, giá bạc thế giới (theo dữ liệu giao ngay trên sàn COMEX/Kitco) chính thức lập đỉnh lịch sử ở mức kỷ lục từ 121 - 121,64 USD/ounce. Đợt bứt phá này là một trong những sự kiện lịch sử đáng chú ý nhất trên thị trường kim loại quý.

Đến ngày 25/6/2026), giá bạc thế giới trên Kitco được niêm yết ở mức 57,42 USD/ounce, giảm 64,22 USD/ounce so với thời điểm lập đỉnh.

Theo trang tin tức tài chính Livemint, giá bạc hiện đã giảm khoảng 53% so với mức đỉnh. Đà giảm mạnh này đã xóa sổ hơn một nửa giá trị của bạc so với mức cao kỷ lục 121,78 USD/ounce được ghi nhận vào tháng 1/2026.

Sự sụt giảm của kim loại quý chủ yếu do đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể nối lại việc tăng lãi suất vào cuối năm nay.