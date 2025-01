Gen Z chơi Tết: Nhiều người xem Netflix, chơi game thay vì xem pháo hoa, du xuân

(VTC News) -

Đêm giao thừa Ất Tỵ 2025, Hoàng Nam (26 tuổi, sống tại Hà Nội) lên giường lúc 20h. Với anh, Tết Nguyên đán trước hết là một kỳ nghỉ dài hiếm có và muốn tận hưởng nó bằng cách dành cho sở thích cá nhân mà ngày thường vì quá bận nên chưa được thỏa mãn.

"Trong đêm 29 Tết, sau khi ăn cơm với gia đình xong, mình lên giường nằm chơi điện tử từ sớm, đêm thì bố làm lễ. Bố mẹ cũng rủ đi chùa vào buổi đêm, nhưng mình cảm thấy các hoạt động đó hơi nhàm chán, năm nào cũng lặp lại nên từ chối", Nam chia sẻ.

Anh cho biết, vì sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, quanh năm sống với bố mẹ nên không có cái háo hức của sự đoàn tụ gia đình vào ngày Tết như những người ở quê xa. Suốt cả năm, Nam luôn căng mình vì công việc; những ngày giáp Tết cũng đã cùng người thân chuẩn bị mua sắm, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa... và tối giao thừa là lúc mọi việc xong xuôi và chỉ muốn được thư giãn. Anh cũng sẽ nằm nhà chơi game trong mấy ngày Tết.

Nhiều người trẻ chọn cách xem Netflix, chơi điện tử, thư giãn một mình trong ngày Tết Nguyên đán. (Ảnh minh họa: Dreamer)

Thống kê của trang web việc làm Indeed vào năm 2021 cho thấy 47% gen Z than kiệt sức vì công việc. Có lẽ đó là lý do các bạn trẻ ưu tiên các kỳ nghỉ lễ cho việc nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Nhiều người không cảm thấy thư giãn khi tham gia các hoạt động chung và thích "chữa lành" một mình tại nhà.

Giống như Nam, Minh Huyền (25 tuổi, Hà Nội) chọn ở nhà nằm xem phim vào đêm giao thừa. Mấy nhóm bạn rủ đi chơi nhưng cô đều từ chối.

"Mình là người hướng nội, không thích nơi đông người. Hồi bé, mình vẫn đi xem bắn pháo hoa với bố mẹ. Đến khi lớn, nhận rõ nhu cầu bản thân, càng ngày mình càng không thích ra đường, vì tập trung đông người như vậy cũng không xem được mấy, mà khi về thì ùn tắc, mệt mỏi. Mình có thể xem bắn đếm ngược và bắn pháo hoa qua truyền hình, khỏe người mà vẫn cảm nhận được không khí vui chung", Huyền giải thích.

Dường như ngày càng nhiều bạn trẻ thích hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi, thư giãn một mình, không phải vì họ ngại giao tiếp hay không cởi mở, mà vì muốn có thêm nhiều thời gian cho bản thân, được tự do, yên tĩnh. Năm 2023, nhiều trào lưu tận hưởng một mình của người trẻ xuất hiện trên mạng xã hội với hashtag "Ohitorisama" và "Honjok" (ở một mình). Những clip, hình ảnh chia sẻ việc đi ăn, đi xem phim, đi du lịch, giải trí một mình nhận về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt yêu thích trên nền tảng TikTok và Instagram.

Một nguyên nhân khác khiến nhiều bạn trẻ ngại cùng gia đình du xuân ngày Tết là áp lực gặp họ hàng. Minh Đinh (27 tuổi, quê Sóc Trăng), chia sẻ: "Cả năm, tôi làm việc tại TP.HCM, ít khi gặp họ hàng. Nhiều người nghĩ rằng làm việc trên thành phố thì thu nhập khá lắm nên Tết về thường hỏi 'Đi làm người ta trả lương bao nhiêu con?'. Nhiều cô chú cứ hỏi khó kiểu 'Bao giờ lấy chồng hả con?', tôi chỉ cười trừ nhưng trong bụng thấy không thoải mái và áp lực".

Những ngày nghỉ Tết, ngoài việc nhà, Minh Đinh không ra đường "check-in" không khí chuẩn bị đón năm mới hay cùng gia đình đi chúc Tết mà nằm xem phim, trò chuyện với bạn bè qua mạng xã hội. Vì chỉ thân thiết với bạn đại học nên khi về quê, cô cũng không rủ ai cùng đi chơi trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, cô chẳng hề chạnh lòng, rất vui vẻ, hân hoan bấm xem các bài đăng khoe chuyện sắm Tết, du xuân của bạn bè và thả tim nhiệt tình.

Với gen Z, một mình không đồng nghĩa với cô đơn. Họ coi đây là khoảng thời gian quý giá để tự do làm những gì mình thích, kể cả những việc trước kia chưa từng có cơ hội.

Đinh Văn Sơn (23 tuổi), sống tại Đông Anh, Hà Nội dự kiến dành ngày mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán ở nhà tiếp khách với gia đình, sau đó sẽ ra nhà trọ ở nội thànhi. Anh nói: "Mình muốn dành nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch cho năm mới và thử một vài thử học một khóa online về vẽ tranh. Có những việc từ trước đến nay mình chưa có thời gian thực hiện và dịp năm mới có nhiều thời gian rảnh rỗi là thời điểm phù hợp nhất".