(VTC News) -

Trong đó, VietJet Air là hãng có tỷ lệ chuyến bay chậm nhiều nhất với 4.784 chuyến, tiếp đó là Vietnam Airlines với 1.724 chuyến, Bamboo Airways có 137 chuyến, Vietravel 127 chuyến, Pacific Airlines 6 chuyến.

Gần 6.900 chuyến bay bị "delay" trong tháng 6. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Hàng không, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng 6 là do máy bay về muộn (59,5% tổng số chuyến bay delay) và do các hãng hàng không (30,8%). Các nguyên nhân còn lại là thời tiết, quản lý, điều hành bay, trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay và các lý do khác.

Cũng trong tháng 6, cả nước có 22.459 chuyến bay được thực hiện, trong đó, số chuyến bay đúng giờ là 15.567 chuyến, đạt 69,3%. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 9.875 chuyến, VietJet Air khai thác 10.134 chuyến, Bamboo Airways 1.174 chuyến, Pacific Airlines 32 chuyến; VASCO 689 chuyến và Vietravel 555 chuyến.

Tính chung 6 tháng đầu năm, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 129.527 chuyến bay, trong đó số chuyến bay đúng giờ là 98.106, chiếm 75,7%. Số chuyến bay chậm chuyến là 31.421 chuyến, chiếm 24,3%; có 491 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,4%.