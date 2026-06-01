FujiMart khai trương siêu thị tại Vinhomes Smart City

Ngày 30/5/2026, lễ khai trương FujiMart tại Vinhomes Smart City diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của đông đảo khách hàng tới tham quan, mua sắm và trải nghiệm chuỗi hoạt động ưu đãi hấp dẫn kéo dài đến 12/6/2026.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mang tới cho người tiêu dùng các sản phẩm tươi ngon, dịch vụ tận tâm và trải nghiệm mua sắm văn minh, thuận tiện.

Các đại biểu cắt băng khai trương siêu thị FujiMart Smart City Hà Nội.

Đại diện FujiMart Việt Nam chia sẻ: “Trong suốt 8 năm hoạt động tại Việt Nam, FujiMart luôn kiên định với định hướng phát triển hệ thống bán lẻ xanh, sạch và đảm bảo chất lượng.

FujiMart Smart City tiếp tục kế thừa các tiêu chuẩn quản lý về độ tươi ngon, quy trình vận hành và phong cách phục vụ của Nhật Bản nhằm mang tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam.Cùng với không gian mua sắm thân thiện FujiMart Smart City sẽ trở thành một trong những địa chỉ mua sắm đáng tin cậy dành cho cư dân phía Tây Hà Nội.”

FujiMart Smart City nổi bật với phong cách hiện đại, mặt tiền thoáng đãng.

Tọa lạc tại Gian thương mại dịch vụ AL2.IC02, Khu đô thị Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội), FujiMart Smart City sở hữu diện tích mặt sàn gần 500m² với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và trải nghiệm khách hàng.

Không gian mua sắm được bố trí khoa học, tạo sự thuận tiện trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, đồng thời mang lại cảm giác gần gũi, thoải mái cho cộng đồng cư dân khu vực phía Tây Hà Nội.

Mang “Fresh Everyday – Tươi ngon mỗi ngày” tới cộng đồng cư dân hiện đại

Tiếp nối triết lý vận hành xuyên suốt của hệ thống FujiMart, chi nhánh Smart City tập trung phát triển các nhóm ngành hàng thế mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Không gian mua sắm tại siêu thị FujiMart Smart City Hà Nội.

Ngành hàng thực phẩm tươi sống (Fresh Food) tiếp tục là điểm nhấn nổi bật với các sản phẩm rau củ quả, thịt cá được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và độ tươi mới mỗi ngày.

Khu vực Delica mang tới thực đơn chế biến sẵn phong phú với sushi, món Âu – Mỹ và các món ăn truyền thống Việt Nam được chế biến trực tiếp bởi đội ngũ đầu bếp của hệ thống FujiMart, đáp ứng nhu cầu tiện lợi của cư dân đô thị hiện đại.

Trong khi đó, quầy Bakery phục vụ các dòng bánh tươi được sản xuất trong ngày theo quy trình đồng bộ, mang tới hương vị đặc trưng dành cho khách hàng yêu thích phong cách ẩm thực Nhật Bản.

Siêu thị trang bị hệ thống tủ đông, tủ mát với công nghệ chuẩn Nhật Bản.

Với triết lý “Fresh Everyday – Tươi ngon mỗi ngày”, FujiMart Smart City hướng tới xây dựng trải nghiệm mua sắm thân thiện, chỉn chu và chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản theo phong cách phục vụ Nhật Bản, đề cao sự tận tâm, lịch sự và tinh thần hỗ trợ khách hàng trong từng điểm chạm dịch vụ.

Chuỗi ưu đãi khai trương hấp dẫn dành cho cư dân phía Tây Hà Nội

Nhân dịp khai trương, FujiMart Smart City triển khai chuỗi chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng mua sắm tại siêu thị.

Từ ngày 30/5 đến ngày 12/6/2026, khách hàng có cơ hội mua sắm hàng nghìn sản phẩm ưu đãi với mức giảm giá lên tới 50% ở nhiều ngành hàng như thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng và các sản phẩm nhập khẩu.

Trong 5 ngày đầu khai trương, từ ngày 30/5 đến ngày 3/6/2026, 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký mới tài khoản trên ứng dụng thành viên FujiMart và phát sinh hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ nhận E-voucher trị giá 50.000 đồng.

Đặc biệt, chương trình “Vòng quay may mắn – 100% trúng thưởng” được triển khai tới hết ngày 3/6/2026. Với mỗi hóa đơn từ 300.000 đồng, khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhiều phần quà thiết thực như voucher mua sắm trị giá 50.000 đồng và 30.000 đồng, túi FujiMart thân thiện với môi trường cùng trà sữa Wangcha dành cho thiếu nhi.

Khách hàng tấp nập mua sắm tại FujiMart Smart City.

Các chương trình ưu đãi được kỳ vọng sẽ mang tới trải nghiệm mua sắm sôi động, thuận tiện và tối ưu chi phí cho cộng đồng cư dân tại đại đô thị phía Tây Thủ đô.

