Tuần lễ Ẩm thực Malaysia tại hệ thống siêu thị FUJIMART

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra từ ngày 31/10 đến hết ngày 13/11/2025, là chương trình được Cục Xúc tiến Thương mại Malaysia (MATRADE) phối hợp cùng Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam tổ chức, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển quan hệ thương mại song phương giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên một chương trình quảng bá ẩm thực Malaysia tổ chức tại hệ thống siêu thị FujiMart tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Malaysia được mệnh danh là "Truly Asia" - nơi hội tụ tinh hoa của nhiều nền văn hóa Á châu. Từ văn hóa bản địa Malay, đến ảnh hưởng sâu sắc từ Trung Hoa, Ấn Độ, tất cả đã tạo nên một nền ẩm thực phong phú, đa dạng và đầy màu sắc. Những món ăn như satay, nasi lemak, char kway teow, hay trà sữa BOH không chỉ nổi tiếng tại Malaysia mà còn được yêu thích trên toàn thế giới.

Tại sự kiện lần này, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng như thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác - tất cả đều mang đậm dấu ấn văn hóa Malaysia.

Trong bài phát biểu của mình, ông Dato' Tan Yang Thai – Đại sứ Malaysia tại Việt Nam – nhấn mạnh rằng sự kiện ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong việc tăng cường mối quan hệ kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia.

Ngoài mục tiêu quảng bá sản phẩm, sự kiện còn phản ánh những giá trị chung của hai quốc gia về sự hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển. Qua đó, ông cũng mời người tiêu dùng Việt đến khám phá và trải nghiệm các sản phẩm đến từ Malaysia, sự hòa quyện độc đáo giữa hương vị và truyền thống – những yếu tố làm nên di sản ẩm thực đặc sắc của Malaysia.

"Các sản phẩm trưng bày tại đây thể hiện sự giao thoa đa dạng giữa văn hóa Mã Lai, Trung Hoa, Ấn Độ và các dân tộc bản địa. Từ những loại gia vị thơm nồng đến các món tráng miệng nhiệt đới, từ bánh quy truyền thống đến các món ăn vặt hiện đại – mỗi sản phẩm đều kể một câu chuyện về nền văn hóa sống động và tay nghề tinh xảo của Malaysia", ông chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, bà Zaimah Osman bày tỏ sự phấn khởi khi lần đầu tiên mang sự kiện đến Hà Nội, sau thành công của phiên bản năm 2024 tại TP.HCM. Bà nhấn mạnh rằng chương trình 'Tuần lễ Ẩm thực Malaysia' cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao thương hiệu và khả năng tiếp cận các sản phẩm Malaysia tại thị trường Việt Nam.

Bà cũng chia sẻ: 'Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu đa dạng hơn các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, phong cách sống và chăm sóc sức khỏe được sản xuất tại Malaysia - vốn được đánh giá cao về chất lượng và giá trị – đến người tiêu dùng Việt Nam thông qua các đối tác bán lẻ uy tín như FujiMart'.

Song song với việc giới thiệu sản phẩm, Siêu thị FujiMart cũng triển khai nhiều chương trình đặc biệt dành riêng cho Tuần lễ Ẩm thực Malaysia. Người tiêu dùng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi, quà tặng hấp dẫn và cơ hội nhận các phần quà từ nhà tổ chức.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, đại diện của FujiMart cũng chia sẻ: "Với sự kiện đặc biệt lần này, chúng tôi mong muốn chia sẻ cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm những sản phẩm Malaysia chất lượng. Tuần lễ Ẩm thực Malaysia quy tụ nhiều thương hiệu uy tín lâu đời như Hwa Tai, BOH, FIGO…

Đa dạng sản phẩm từ bánh kẹo, đồ uống cho tới thực phẩm đóng hộp cao cấp được trưng bày tại khu vực chuyên biệt trong siêu thị, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn. Và qua đó, tôi hi vọng sẽ thắt chặt hơn tình hữu nghị đoàn kết giữa Malaysia và Việt Nam".

Với hơn 20 siêu thị tại thành phố Hà Nội, FujiMart Việt Nam cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, dễ dàng và tiết kiệm cho người tiêu dùng Việt. Chỉ cần đến siêu thị gần nhất, khách hàng đã có thể hòa mình vào không gian văn hóa Malaysia đầy màu sắc.

Tuần lễ Tinh hoa Malaysia là cầu nối giúp người tiêu dùng Việt Nam hiểu hơn về đất nước Malaysia - một quốc gia đa văn hóa, thân thiện và giàu tiềm năng. Thông qua các sản phẩm tiêu dùng, món ăn đặc trưng và hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa hai dân tộc, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra từ hôm nay cho đến hết ngày 13/11/2025 tại toàn bộ hệ thống siêu thị FujiMart ở Thành phố Hà Nội.