Đường 2km làm 10 năm chưa xong, dân mòn mỏi sống trong bụi bẩn, ô nhiễm

Khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng, tuyến đường nối từ Tố Hữu đến đường 70 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, sau một thập kỷ triển khai, dự án dài hơn 2km này vẫn chưa thể hoàn thành, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đoạn đầu tuyến kết nối ra đường 70 có mật độ xe lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Tuy nhiên, mặt đường chỉ được thi công một nửa, phần còn lại vẫn nham nhở đất đá, xuất hiện nhiều “ổ gà”, gây khó khăn cho việc đi lại.
Ô tô, xe máy chen chúc trên phần đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không chỉ riêng đoạn đầu, nhiều vị trí dọc tuyến vẫn trong tình trạng thi công dở dang. Do chưa hoàn thiện nhưng vẫn phải phục vụ nhu cầu đi lại, tuyến đường trở nên bụi bặm vào những ngày nắng, trong khi mưa xuống lại hình thành nhiều điểm đọng nước, lầy lội.
Cây cối ven đường đổi sang màu trắng đục, phủ đầy lớp bột mịn.
Sống ngay sát tuyến đường, anh Phạm Quốc Dũng (phường Đại Mỗ, Hà Nội) cho biết, tình trạng này kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình. Theo anh Dũng, việc thi công kéo dài không chỉ gây bất tiện mà còn khiến người dân luôn trong tâm lý lo ngại khi đi qua khu vực. “Mỗi ngày đi làm tôi đều phải chạy xe qua đoạn đường này nên rất ngại, nhất là vào giờ cao điểm. Đường hẹp, nhiều ổ gà, xe cộ đông nên di chuyển rất khó khăn. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa thì trơn trượt, nguy hiểm lắm”, anh Dũng nói.
Trên đoạn từ phố Tố Hữu đi về phía khu vực Bạch Thành Phong, hai chiều đường được phân cách tạm bằng hàng rào tôn. Tuy nhiên, nhiều vị trí đã xuống cấp, cong vênh, không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đáng chú ý, đoạn cuối tuyến qua khu dân cư đông đúc thuộc phường Đại Mỗ tồn tại “nút thắt cổ chai” dài khoảng 200m. Đây là khu vực tập trung nhiều chung cư và trường học nên mật độ giao thông cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.
Chị Nguyễn Thu Trang (ở phường Đại Mỗ) cho biết, tình trạng ùn tắc và nguy hiểm diễn ra gần như hằng ngày. “Buổi sáng và chiều tối, xe rất đông nhưng đường lại hẹp nên thường xuyên xảy ra va chạm. Trời mưa thì càng nguy hiểm hơn vì có nhiều hố nước sâu, khó quan sát. Người dân ở đây chỉ mong dự án sớm hoàn thành để việc đi lại an toàn hơn”, chị Trang chia sẻ.
Một số khu đất đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công, bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe hoặc tập kết rác, khiến không gian giao thông càng thêm chật chội.
Thông tin từ UBND phường Đại Mỗ, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 62.358,4 m², liên quan đến 178 hộ sử dụng đất nông nghiệp, 90 hộ đất ở và 4 tổ chức. Đến nay, phường đã hoàn thành thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp (28.026,4 m²). Đối với 90 hộ có đất ở, đã phê duyệt phương án 83 hộ, diện tích 3.873,6 m²; còn lại 7 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngoài ra, còn khoảng 5 ngôi mộ ở đoạn cuối dự án (thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ và cư dân B32 Thăng Long) chưa được di chuyển.
Đến nay, khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, 20% còn lại là phần khó khăn nhất, liên quan trực tiếp đến công tác giải phóng mặt bằng đối với đất ở và di dời các ngôi mộ. Do đó, UBND phường yêu cầu các đơn vị thi công sẵn sàng nhân lực, thiết bị để triển khai ngay khi có mặt bằng sạch.
Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý II năm 2026 và toàn bộ dự án có thể đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.
Khi tuyến đường được hoàn thiện và thông tuyến đồng bộ, việc đi lại sẽ thuận lợi, an toàn hơn, đồng thời góp phần giảm ùn tắc trong khu vực. Cùng với đó, tình trạng bụi bẩn, ngập úng cũng sẽ được cải thiện, môi trường sống được nâng lên.
