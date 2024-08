Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết trên các vùng miền và một số điểm du lịch nổi tiếng phục vụ 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Dự báo thời tiết 3 miền

Theo dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ ban ngày thời tiết nắng ráo, Tây Nguyên và Nam Bộ sáng và trưa nắng gián đoạn.

Cụ thể, ngày 31/8, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào dông. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 1/9, nhiệt độ khu vực này giảm nhẹ, dao động 24-34 độ C, ngày nắng, chiều oi bức, đêm mưa vài nơi. Hình thái thời tiết này duy trì ở Bắc Bộ trong các ngày 2-3/9 với nhiệt độ trong ngày phổ biến 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong đó, Hà Nội ngày 31/8 trời nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông, nhiệt độ 26-34 độ C. Từ 1-3/9, Thủ đô ngày nắng, đêm không mưa, trời oi bức, nhiệt độ 27-35 độ C.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thời tiết miền Bắc thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Tại Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi là thời tiết chủ đạo trong ngày 31/8, nhiệt độ ở ngưỡng 25-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đây cũng là ngày cuối của đợt nắng nóng đang diễn ra ở Trung Bộ.

Ngày đầu tiên của tháng 9, nhiệt độ ở Trung Bộ giảm, dao động 25-35 độ C, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 2-3/9, khu vực này ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) với nhiệt độ trong ngày phổ biến 24-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết được dự báo nhiều mây, sáng và trưa nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên dao động 19-32 độ C, Nam Bộ 24-34 độ C.

Thời tiết các địa điểm du lịch nổi tiếng

Cơ quan khí tượng dự báo dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sa Pa ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Ngày 31/8 xác suất mưa 75%, từ 1-3/9 xác suất mưa dưới 50%, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

TP Hạ Long ngày 31/8-1/9 xác suất mưa 75%; từ 2-3/9, xác suất mưa dưới 50%. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

TP Huế và Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối mưa dông cục bộ. Xác suất mưa 70-75%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Quy Nhơn ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Nha Trang ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Đà Lạt ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

TP.HCM ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 80-90%. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

TP Cần Thơ ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 80-90. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.