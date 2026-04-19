Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiều ngày mưa dông

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Dự báo trong 10 ngày tới, miền Bắc chưa ghi nhận nắng nóng, tuy nhiên không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp sẽ gây mưa dông nhiều ngày ở khu vực này. Mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sản xuất của người dân.

Theo đó, từ đêm nay đến ngày 20/4, Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi.

Trong 10 ngày tới, dự báo miền Bắc nhiều ngày hứng mưa dông. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Cũng trong khoảng thời gian này, Nghệ An đến TP Huế cũng hứng mưa rào và dông ở một vài nơi, chiều tối, cường độ mưa gia tăng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác nhưng tập trung chủ yếu ở phía Tây khu vực này. Sang ngày 21/4, các địa phương này nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi trong khoảng thời gian từ đêm 19 đến ngày 21/4, dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ đêm 21/4 đến ngày 29/4, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động và phân hoá giữa các khu vực khi miền Bắc nhiều ngày hứng dông, miền Trung và miền Nam có nắng nóng diện rộng.

Theo đó, Bắc Bộ nhiều ngày hứng mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, khoảng đêm 22-24/4, chịu ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh yếu, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Nắng nóng diện rộng xuất hiện tại Bắc Trung Bộ trong ngày 22/4. Tuy nhiên, khoảng ngày 23-24/4, khu vực này khả năng tái diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Trung Trung Bộ phổ biến ngày nắng, một vài nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm nguy cơ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 22-23/4, khu vực này có thể nắng nóng diện rộng. Từ đêm 23-25/4, Quảng Trị và TP Huế khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, Nam Bộ từ khoảng 24-25/4 khả năng nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 20/4, mưa dông tiếp tục bao trùm Hà Nội, nhiệt độ trong ngày dao động 26-28°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn, chỉ khoảng 2°C.

Sang ngày 21-22/4, Hà Nội nắng ráo, nhiệt độ tăng nhẹ lên cao nhất 29-30°C, thấp nhất 25°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 23/4, tác động bởi đợt không khí lạnh yếu, khu vực này tái diễn mưa rào và dông. Trong khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày không có nhiều biến động, duy trì mức 25°C thì nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ còn 27°C, trời mát mẻ.

Ngày 24-25/4, Hà Nội tiếp tục hứng mưa, người dân cần đề phòng các cơn dông bất chợt đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ, dao động 28-29°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ về ngưỡng 24°C.

Ngày 26/4, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội dao động 24-29°C, trời nắng ráo trở lại, có mây, không mưa.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (27-29/4), khu vực này tái diễn mưa, trong đó ngày 27/4 có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội phổ biến 28°C, thấp nhất 24-25°C.