Dự báo 5 ngành nghề sẽ bị robot thay thế

(VTC News) -

Trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, việc robot và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế một số công việc của con người không còn là viển vông.

Dưới đây là top 5 công việc được dự đoán sẽ bị robot thay thế trong tương lai, bạn có thể tham khảo thêm.

Công nhân nhà máy

Nhiều chuyên gia cho rằng thời gian tới hàng triệu người thu nhập ổn định, được đào tạo cẩn thận, có kinh ngiệm sẽ mất việc, khi robot đang dần thay thế các công đoạn sản xuất trong xí nghiệp, nhà máy.

Tại nhiều khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang, robot đang dần được sử dụng để thay thế sức lao động của con người. Thậm chí, có nhà máy tại Việt Nam sử dụng hơn 1.000 robot để lắp ráp. Số công nhân tại nhà máy này ít hơn số robot rất nhiều.

Dự kiến khoảng 2,7 triệu công nhân Việt Nam tại các nhà máy về dệt may, da giày, lắp ráp sẽ mất việc. Số người mất việc có độ tuổi trẻ, thậm chí dưới 25 tuổi. Số công nhân này trong vòng 5 - 7 năm tới sẽ phải đào tạo lại từ đầu.

Bảo vệ

Các công ty an ninh trên toàn thế giới đang tìm cách sử dụng robot cho công việc tuần tra do hạn chế về lao động và mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng về an toàn. Điển hình là tại Thụy Sĩ, người dân chứng kiến robot hai bánh được AI hỗ trợ tự động di chuyển.

Những con robot này được sử dụng để hỗ trợ các chuyên gia trong việc bảo vệ, bảo trì và kiểm tra tài sản ngoài trời bằng cách giảm thời gian can thiệp và tăng cường khả năng thu thập dữ liệu của họ.

Theo chuyên gia, việc sử dụng robot để thay thế con người trong việc tuần tra ngoài trời, mang lại khả năng tiết kiệm cao vì chi phí dành cho robot thấp hơn trả lương cho nhân viên con người. Do đó, trong tương lai robot có thể thay nghề bảo vệ của con người.

Phân tích nghiên cứu thị trường

Robot AI rất giỏi trong việc phân tích dữ liệu và dự đoán kết quả, đó là lý do tại sao ngành nghề phân tích nghiên cứu thị trường có thể dễ bị robot thay thế.

Các nhà phân tích nghiên cứu thị trường chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, xác định xu hướng trong dữ liệu đó. Sau đó, sử dụng những gì họ tìm thấy để thiết kế chiến dịch tiếp thị hiệu quả hoặc quyết định nơi đặt quảng cáo. Thế nhưng, những công việc trên robot AI đều có thể xử lý được.

Trong tương lai gần, chúng có thể tự động hợp lý hóa các quy trình, xác định dữ liệu mới mà không cần sự trợ giúp của con người. Sức mạnh xử lý của các thế hệ AI hiện đại cho phép nó sắp xếp, ngoại suy và phân tích dữ liệu nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn.

Tài chính ngân hàng

Theo Trung tâm Tài Chính Thay thế Cambridge và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, có tới 56% ngân hàng tuyên bố đã triển khai robot trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực kinh doanh như quản lý, 52% tuyên bố đã sử dụng AI tạo ra doanh thu.

Ông Abhijit Bose, Phó chủ tịch cấp cao của Capital One chia sẻ với tờ Washington Post rằng, robot có thể "giám sát các giao dịch" để đưa ra lời khuyên tài chính chi tiết về việc tiết kiệm và chi tiêu.

Diễn đàn Kinh tế thế giới cũng dự đoán robot trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại ba thay đổi trong lĩnh vực tài chính: cắt giảm việc làm; tạo ra việc làm mới trong liên quan đến việc phát triển, quản lý và duy trì các hệ thống; tăng hiệu suất, giảm thiểu sai sót trong quá trình làm việc.

Ở một số nước lớn trên thế giới như Trung Quốc, ước tính đến năm 2027 sẽ có 23% công việc trong lĩnh vực tài chính sẽ bị thay thế bởi sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Cũng giống như trong nhà máy sản xuất ôtô, các cánh tay robot khổng lồ được điều khiển bằng camera và trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế nhân viên phục vụ nhà hàng.

Tại một số quốc gia trên thế giới, robot sẽ đưa khoai tây đông lạnh và những thực phẩm khác ra khỏi tủ đông, cho vào dầu nóng và sau đó trút sản phẩm đã sẵn sàng để phục vụ thực khách vào khay. Thậm chí, robot có thể nấu cùng lúc một số món ăn với nhiều công thức khác nhau, qua đó giảm số lượng nhân viên phục vụ.

Một số chuỗi nhà hàng đã sử dụng robot để thay thế nhân viên phục vụ, trong đó có Jack in the Box tại San Diego, White Castle tại vùng Trung Tây và CaliBurger ở Bờ Tây Mỹ.