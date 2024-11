Dự án Khu dân cư Phước Thọ của T&T Group được vinh danh Dự án đáng sống 2024

(VTC News) -

Ngày 27/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ “Diễn đàn phát triển bền vững thị trường bất động sản” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, dự án Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long) do T&T Homes (thành viên của T&T Group) phát triển được vinh danh “Dự án đáng sống 2024”.

Đây là một trong những giải thưởng danh giá, đánh giá thực chất các dự án với tiêu chí, quy trình bình chọn và thẩm định khắt khe của hội đồng cố vấn chuyên môn cùng đông đảo độc giả của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Minh Thúy – Tổng Giám đốc T&T Homes (chính giữa) - lên nhận giải Dự án đáng sống 2024 cho dự án Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long).

Theo Ban Tổ chức, dự án đáng sống không chỉ đơn thuần là những công trình nhà ở mà phải đảm bảo một nền tảng vững chắc về hạ tầng, tiện ích và các giá trị nhân văn. Với việc thắng giải “Dự án đáng sống 2024”, Khu dân cư Phước Thọ tiếp tục là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp hài hòa giữa quy hoạch, kiến trúc, hệ thống tiện ích với mục tiêu xây dựng nơi an cư lý tưởng, mang lại những trải nghiệm sống đích thực cho cộng đồng cư dân.

Đồng thời, dự án cũng góp phần khẳng định uy tín của T&T Group và T&T Homes trong việc kiến tạo nên các dự án bất động sản chất lượng cao, có giá trị bền vững, góp phần xây dựng các chuẩn mực sống mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi cư dân.

Hình ảnh thực tế dự án Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long) tháng 11/2024.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Vĩnh Long, Khu dân cư Phước Thọ có quy mô 11,53 ha, bao gồm hai dự án thành phần: Khu dân cư Phước Thọ 1 và Khu dân cư Phước Thọ 2.

Dự án sở hữu đa dạng các loại hình từ nhà ở xã hội, biệt thự, liền kề, shophouse cho đến trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn cao cấp…; và được xem là dự án đô thị tiên phong tại Vĩnh Long được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại mà còn truyền cảm hứng về chuẩn mực sống mới tại Việt Nam.

Dự án sẽ mang đến không gian sống xanh, trong lành và thư thái.

Theo đuổi triết lý “tinh hoa thế giới, văn hóa Việt Nam”, Khu dân cư Phước Thọ là sự kết hợp hài hòa giữa đặc trưng cảnh quan sông nước và văn hóa miệt vườn của khu vực ĐBSCL và ý tưởng Phố ven đầm Everglades, Floria (bất động sản gắn với di sản ngập nước lớn nhất Hoa Kỳ).

Điểm đặc biệt của dự án chính là thiết kế kênh rạch và diện tích mặt nước lớn, khéo léo lồng ghép nét đặc trưng sông nước Nam Bộ vào từng chi tiết cảnh quan nhằm tạo nên không gian sống xanh, trong lành và thư thái, đúng như tinh thần của một khu đô thị sinh thái ven sông.

Bên cạnh đó, Khu dân cư Phước Thọ còn có hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ, hiện đại: từ trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, khu tập yoga, gym ngoài trời, trường học và nhiều dịch vụ, tiện ích chất lượng khác.

Tuyến phố đi bộ của thành phố Vĩnh Long nằm tại dự án Khu dân cư Phước Thọ có không gian xanh mát.

Mới đây, ngày 16/11, T&T Group chính thức khánh thành giai đoạn 1 của dự án Khu dân cư Phước Thọ với gần 500 sản phẩm biệt thự, nhà ở liền kế, nhà ở liền kế kết hợp thương mại được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng chính thức khai trương và đưa vào hoạt động tuyến phố đi bộ thành phố Vĩnh Long tại dự án Khu dân cư Phước Thọ.

Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định uy tín của T&T Group trong việc kiến tạo nên những công trình mang tính biểu tượng cho từng địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như mang đến cho thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng, bắt kịp xu hướng xanh – bền vững; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân địa phương và khu vực lân cận.

Khu dân cư Phước Thọ sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân Vĩnh Long và khu vực lân cận.

Ngoài dự án Khu dân cư Phước Thọ, hiện nay, T&T Group đã và đang triển khai xây dựng nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật tại ĐBSCL và nhiều tỉnh thành trên cả nước, tiếp tục khẳng định thương hiệu của nhà đầu tư, phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: T&T City Millennia (Long An), Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại An Giang (An Giang), Khu trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở T&T Sa Đéc (Đồng Tháp), Khu đô thị mới tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), T&T Phố Nối (Hưng Yên); Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải (Quảng Trị); Sân golf Văn Lang Empire (Phú Thọ)…

Trước đó, Tập đoàn T&T Group được vinh danh Nhà phát triển dự án đáng sống năm 2022; T&T Homes được vinh danh Nhà phát triển dự án đáng sống năm 2023.

Ngoài ra, dự án T&T Victoria (TP. Vinh, Nghệ An) và dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) của T&T Group cũng đã chinh phục hội đồng cố vấn chuyên môn và hàng triệu độc giả, lần lượt xuất sắc đạt chứng nhận tại “Dự án đáng sống 2022” và “Dự án đáng sống 2023”.