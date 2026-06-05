Làng Đại học tạo nhu cầu dịch vụ cực lớn tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

(VTC News) -

Sức mạnh của bất động sản gần trường học

Trên thế giới, sức mạnh của bất động sản nằm cạnh các cơ sở giáo dục đã được chứng minh. Nghiên cứu của Đại học Công nghệ Queensland (Úc) tại Brisbane cho thấy, người mua sẵn sàng trả thêm tới 26% cho các căn nhà gần trường tiểu học và 11% gần trường trung học.

Đặc biệt, hiệu suất cho thuê tại các tọa độ này luôn cao hơn 9% so với mặt bằng chung. Tại Mỹ, theo nghiên cứu của Redfin, khách hàng sẵn sàng chi thêm khoảng 500 USD/m2 cho một ngôi nhà ở các khu vực có trường học chất lượng cao.

Xung quanh các cụm trường đại học như Bách khoa, Kinh tế, Xây dựng, hay ĐHQG, Sư phạm, Thương mại tại Hà Nội là những hệ sinh thái kinh tế sầm uất quanh năm. (Ảnh: HUST).

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại Việt Nam. Với hơn chục năm sở hữu và vận hành hệ thống căn hộ cho thuê quanh khu vực Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng (Hà Nội), anh Trần Quang Lâm khẳng định: bất động sản gần trường học không phải là nơi giữ tiền, mà là nơi “đẻ” ra tiền.

“Nhu cầu thuê của sinh viên rất lớn, hết khóa này đến khóa khác, chưa kể giảng viên, nghiên cứu sinh và người lao động trẻ làm việc quanh khu vực”, anh Lâm chia sẻ.

Cũng theo anh Lâm, giá thuê tại các khu vực này luôn tăng trưởng ổn định từ 5-8% mỗi năm. Ngay cả trong những giai đoạn thị trường trầm lắng, tỷ lệ lấp đầy tại các căn hộ của anh vẫn duy trì từ 90-100%.

“Điều kiện kinh tế ngày càng tốt hơn nên sinh viên hiện nay không chỉ cần một chỗ ra - vào, họ cần một không gian sống, học tập đầy đủ tiện nghi hơn. Thực tế, tôi chưa bao giờ mất quá một tuần để tìm khách thuê mới. Nhưng quanh các trường tại Hà Nội giờ không còn đất để đầu tư mở rộng thêm nữa”, anh cho biết thêm.

“Miếng bánh” tiêu dùng và chiến lược “dòng tiền kép” tại Vịnh Bình Minh 1

Nếu sự thành công của anh Lâm là minh chứng cho giá trị của những khu vực đại học lâu đời tại Hà Nội, thì với nhiều nhà đầu tư nhạy bén, cơ hội lại nằm ở tầm nhìn đón đầu một Làng Đại học hội tụ 7 trường đại học khoa học - công nghệ quốc tế, được quy hoạch bài bản ngay trong lòng Công viên Tri thức toàn cầu, thuộc siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Chia sẻ về bài toán vận hành thực tế, anh Nguyễn Thành (TP. Hải Phòng), người đã sớm “xuống tiền” sở hữu một căn nhà phố resort diện tích 70m² tại Vịnh Bình Minh 1 cho biết, anh đang lập kế hoạch cho việc tối ưu hóa công năng để đón trọn nhu cầu của cộng đồng trí thức trẻ.

“Với lợi thế cận kề Làng Đại học, tầng 1 tôi ưu tiên mô hình Coffee & Co-working. Ban ngày là không gian học tập yên tĩnh, ban đêm có thể thành điểm giải trí chill chill cho giới trẻ. Dự kiến doanh thu vận hành đạt từ 120-150 triệu đồng/tháng”, anh tính toán.

Anh Nguyễn Thành đưa ra chiến lược tối ưu công năng nhà phố tại Vịnh Bình Minh 1 để đón trọn nhu cầu cộng đồng trí thức trẻ.

Đối với 3 tầng phía trên, anh Thành lựa chọn phương án cho thuê trọn tầng cho nhóm 4-6 người với giá 12-15 triệu đồng/tầng/tháng (đã bao gồm dịch vụ). Cách làm này giúp anh tối ưu lợi nhuận và tinh giản tối đa chi phí quản lý so với cho thuê lẻ từng phòng.

Tổng hòa các mô hình khai thác, mỗi căn nhà phố 70m² tại đây có thể tạo ra dòng tiền 160 - 190 triệu đồng/tháng - một kênh đầu tư mang lại hiệu quả bền vững hơn hẳn so với việc gửi tiết kiệm thông thường.

Chị Phạm Thùy Linh, nhà đầu tư người Quảng Ninh, lại nhìn thấy một bức tranh tăng trưởng đầy tiềm năng về ẩm thực. Trong chuyến thực địa tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, chị không giấu được sự hưng phấn: “Sau nhiều năm vận hành chuỗi nhà hàng phục vụ giới trẻ, tôi nhận thấy ở đâu tập trung đông sinh viên, ở đó nhu cầu ăn uống, giải trí và trải nghiệm luôn rất sôi động.

Gen Z sẵn sàng chi tiêu cho những không gian có chất lượng và cá tính riêng, tạo ra nguồn khách hàng ổn định cho hoạt động kinh doanh.”

Chị Linh khẳng định, sức hấp dẫn của Vịnh Bình Minh 1 đến từ sự cộng hưởng giữa nhu cầu ở thực và hệ sinh thái tiêu dùng “không ngủ” - nơi hội tụ cộng đồng chuyên gia trí thức cùng hơn 30.000 sinh viên đầy tiềm năng.

Không gian xanh tại Làng Đại học giúp gia tăng sức hút và giá trị cho bất động sản tại Vịnh Bình Minh 1.

Có thể hình dung nhịp sống của các sinh viên, giảng viên, nhà khoa học tại đây: Bắt đầu ngày mới đầy năng lượng tại giảng đường, phòng nghiên cứu.

Buổi chiều có thể tranh thủ ghé qua các khu chức năng của Công viên Tri thức toàn cầu ngay kế bên, như: Khu tri thức nhân loại; Khu công nghệ cao; Khu start-up; Khu văn hóa nghệ thuật; Tổ hợp thể thao giải trí; Khu sinh thái bách thảo; Khu thử thách mạo hiểm hay Hồ cảnh quan 35ha…

Tối đến, Làng Bia và C-District lại là điểm giải trí đầy hứng khởi chuẩn gu giới trẻ. Chuỗi tiện ích này không chỉ giữ chân cộng đồng sinh viên sau giờ học, mà còn tạo lực hút đối với dòng khách du lịch và cư dân lân cận.

“Với mức chi tiêu cá nhân trung bình từ 5-7 triệu đồng/tháng, cộng đồng 30.000 sinh viên mở ra nhiều tiềm năng với doanh thu hấp dẫn cho các hoạt động khai thác dịch vụ”, chị Linh phân tích.

Sự hiện diện của hơn 30.000 sinh viên và giới chuyên gia trí thức cũng tạo nguồn cầu trực tiếp cho lưu trú, biến Vịnh Bình Minh 1 thành tâm điểm đầu tư thu về lợi ích kép: dòng tiền cho thuê đều đặn và tiềm năng tăng giá bền vững. Tại đây, bất động sản không chỉ là tài sản tích lũy, mà còn là cỗ máy tạo dòng tiền bền bỉ, xác lập tiêu chuẩn thịnh vượng mới tại siêu đô thị bên vịnh di sản.