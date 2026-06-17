Lợi thế cửa ngõ đón trọn dòng khách tỷ USD của Vinhomes Global Gate Hạ Long

(VTC News) -

Du lịch Quảng Ninh có cơ hội đạt doanh thu 5-6 tỷ USD/năm

Năm 2025, Quảng Ninh nằm trong top 4 “ngôi sao” của ngành du lịch Việt Nam khi đón tới 21,28 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 4,5 triệu lượt, lần lượt tăng 12% và 18,4% so với năm 2024. Doanh thu du lịch của đất mỏ đạt trên 57.000 tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD) tăng 22,6% so với năm trước.

Du khách quốc tế không ngại chi tiền cho những dịch vụ cao cấp tại Hạ Long.

Hiện, khách quốc tế từ Nội Bài hoặc trung tâm Hà Nội tới Quảng Ninh đều đi qua Vinhomes Global Gate Hạ Long. Siêu đô thị, vì thế, được ví như “cổng chào” của vùng đất di sản, là điểm tiếp cận dòng du khách đầu tiên, trước cả Bãi Cháy, Hòn Gai hay Cẩm Phả.

Lợi thế vị trí sẽ được khuếch đại lên nhiều lần khi tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh đi vào vận hành từ cuối năm 2028.

Theo TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, siêu hạ tầng này sở hữu một mắt xích rất đặc biệt là ga Gia Bình (Bắc Ninh). Đây cũng sẽ là “cặp bài trùng” với cảng hàng không quốc tế Gia Bình - sân bay lớn nhất miền Bắc trong tương lai với công suất phục vụ lên tới 50 triệu hành khách/năm.

Với tốc độ thiết kế 350 km/h, tàu cao tốc chỉ mất chưa tới 20 phút để đưa du khách từ ga Gia Bình đến ga Hạ Long. (Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu từ các công ty lữ hành, trung bình mỗi du khách quốc tế sẽ chi tiêu khoảng 1.150 USD tại Việt Nam. Như vậy, chỉ cần 10% lượng khách từ sân bay Gia Bình tới Hạ Long qua đường sắt tốc độ cao, vùng vịnh di sản sẽ hút thêm khoảng 5,75 tỷ USD mỗi năm.

“Vinhomes Global Gate Hạ Long - nơi đặt ga cuối của tuyến đường sắt sẽ trở thành điểm du lịch đón đầu dòng khách quốc tế tới Quảng Ninh. Bên cạnh thế mạnh cảnh quan, đây sẽ là giá trị tạo nên sự khác biệt của dự án trong mắt nhà đầu tư”, ông Trần Xuân Lượng bình luận.

Cách siêu đô thị biển giữ chân triệu du khách

Theo Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh, trên 90% số du khách đều đánh giá cao phong cảnh tuyệt sắc, độc nhất vô nhị tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn có tới 1/3 số ý kiến cho rằng, các sản phẩm du lịch hiện tại vẫn chưa thực sự phong phú và tương xứng với tiềm năng vốn có.

Đây chính là lý do Vinhomes kiến tạo một siêu đô thị biển hơn 6.200 ha - quy mô “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử thị trường địa ốc Việt Nam. Chỉ khi sở hữu quỹ đất rộng lớn như vậy, chủ đầu tư mới có thể xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm đủ sức khiến du khách quốc tế phải trầm trồ.

Những sinh vật biển độc lạ sẽ xuất hiện tại công viên thủy cung lớn bậc nhất thế giới trong lòng Vinhomes Global Gate Hạ Long. (Ảnh minh họa)

Tại Đảo Kỳ Quan, du khách sẽ được chiêm ngưỡng thế giới đại dương kỳ thú với những loài cá khổng lồ dài cả mét, các chú hải cẩu đáng yêu cùng hàng trăm sinh vật biển rực rỡ sắc màu tại công viên thủy cung 24ha lớn bậc nhất thế giới.

Không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn, du khách còn có thể quăng cần tại công viên câu cá rừng ngập mặn 800ha top đầu thế giới, rộng gấp 2,3 lần công viên Central Park trứ danh tại New York (Mỹ).

Làng Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam sẽ trở thành điểm “phải đến” của thực khách quốc tế. (Ảnh minh họa)

Hành trình của du khách sẽ được tiếp nối bằng điệu hát chèo đường của ngư dân vùng vịnh và hương thơm nức mũi của món chả mực Hạ Long trứ danh tại Làng Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam Heritage Village - nơi tôn vinh giá trị cổ truyền và đặc sản vùng miền tại Vịnh Năng Lượng Xanh.

Nếu không gian nhà hát là nơi để những thanh âm cổ truyền lắng đọng thì sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ hàng đầu thế giới tại Vịnh Lễ Hội sẽ là “thánh đường” của những đêm nhạc mãn nhãn, đã tai.

Không còn mặc định là Singapore hay Thái Lan, các siêu concert của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới sẽ được tổ chức tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Du khách sẽ được thưởng thức các bài hát đình đám tại Billboard dưới tấm phông nền vĩ đại là rặng núi đá vôi triệu năm tuổi của vịnh di sản.

Sân khấu view biển 60.000 chỗ đủ sức tổ chức những đại nhạc hội hàng đầu thế giới. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, siêu đô thị của Vinhomes còn mở ra xu hướng du lịch y tế - một lĩnh vực có thể mang về nguồn thu lên tới 4 tỷ USD cho Việt Nam. Với Đảo New Horizon, du khách sẽ được tận hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ tại bệnh viện 5 sao Vinmec Cleveland Clinic. Mọi quy chuẩn về chất lượng đều sẽ đáp ứng theo tiêu chuẩn Mỹ nhưng chi phí lại “rất Việt Nam”.

Dưới lăng kính đầu tư, ông Hồ Chí Thanh, Giám đốc Kinh doanh Đông Tây Land, cho biết, hệ sinh thái tiện ích tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ là mạch nguồn kích hoạt giá trị dòng tiền của bất động sản. Đầu tiên, nhu cầu lưu trú dài ngày của du khách sẽ giúp lấp đầy các căn biệt thự hoạt động theo mô hình boutique hotel.

Tiếp đến, lưu lượng khách di chuyển giữa các đảo và vịnh sẽ biến các căn mặt tiền đại lộ thành điểm kinh doanh F&B và bán lẻ sinh lời cao.

Trong khi đó, những căn nhà phố resort nội khu sẽ là tọa độ lý tưởng để khai thác dịch vụ spa, wellness, giúp du khách phục hồi sức khoẻ sau một ngày dài đầy trải nghiệm.

“Khi vượt hàng ngàn cây số đến với Hạ Long, điều du khách nước ngoài tìm kiếm là những giá trị độc bản. Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó mà còn mở ra các cơ hội kinh doanh bạc tỷ cho những nhà đầu tư nhanh nhạy với thời cuộc”, ông Hồ Chí Thanh nhận định.