Điểm danh quán cà phê hút khách ở Bình Dương

(VTC News) -

Castle Land Coffee

Quán cà phê sang chảnh của Bình Dương tọa lạc tại khu đô thị Him Lam Phú Đông sát vách bên TP Thủ Đức có tên Castle Land Coffee - Lâu đài Phố. Quán thiết kế vô cùng ấn tượng với nhiều sắc màu sặc sỡ.

Castle Land Coffee được thiết kế ấn tượng với không gian xanh mát. (Ảnh: FB Castle Land Coffee)

Castle Land Coffee mở cửa rất sớm, từ 6h30 sáng mỗi ngày. (Ảnh: FB Castle Land Coffee)

Quán có nhiều cửa sổ tạo điều kiện cho ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong thêm sự lung linh. Bên những khung cửa sổ này, bạn sẽ nhâm nhi một tách trà ấm, thưởng ngoạn cảnh vật xung quanh và chụp vô vàn bức ảnh thật xinh đẹp.

Quán có địa chỉ tại số 1 Trần Thị Vững, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, TP Dĩ An.

Quán mở cửa từ 6h30 - 22h30 mỗi ngày.

Menu của quán không chỉ có cà phê, các loại nước uống hấp dẫn mà rất nhiều món điểm tâm sáng, ăn trưa chiều và ăn vặt...

The Garden House

Cà phê vườn ươm The Garden House được bạn trẻ ưa chuộng và chọn làm địa chỉ hẹn hò. Quán có không gian vô cùng lãng mạn với cỏ cây hoa lá, yên tĩnh và riêng tư. Quán có thiết kế theo phong cách trẻ trung, dễ thương hấp dẫn những tín đồ yêu phim Hàn Quốc với những tấm kính lớn, tạo tầm nhìn ra bên ngoài, vừa có ánh nắng tự nhiên hắt vào.

The Garden House có thiết kế theo phong cách trẻ trung, dễ thương hấp dẫn những tín đồ yêu phim Hàn Quốc. (Ảnh: Foody)

Menu thức uống của quán khá là đa dạng, có đủ các loại như đá xay, trà đào, trà sữa hương vị khác nhau. Một số món đồ uống nổi tiếng của quán như cacao đá xay, sữa chua chanh dây, sữa chua dâu choco.

Quán có địa chỉ tại số 59 đường N7, khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, mở cửa từ 7h- 22h mỗi ngày.

Cà phê Hoàng Cung

Cà phê Hoàng Cung là một trong những địa điểm yêu thích của giới trẻ mang một phong cách cung đình Huế. Nếu bạn từng đặt chân đến cố đô Huế, bạn sẽ cảm nhận được không khí tương tự tại đây. Quán có Nguyệt Vọng Trà, nơi đẹp nhất để thưởng trà.

Cà phê Hoàng Cung giúp khách trải nghiệm không gian như bước vào triều đình quý tộc ngày xưa. (Ảnh: Mytour)

Buổi sáng, bạn có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê hoặc tách trà, hít không khí trong lành nơi đây để có một ngày dài làm việc thật tỉnh táo,hiệu quả. Menu quán với nhiều loại đồ uống khác nhau như cà phê, trà gừng hoàng cung, trà sen cung đình, trà sen long nhãn, trà matcha…

Quán còn nhiều đồ ăn rất đa dạng, phong phú như hải sản, bánh, bún, mì. Đồ ăn các loại món Huế như bánh bèo, bánh thập cẩm, bún bò Huế, chả phượng; các món bún như bún cá ngừ, bún sứa, bún thịt nướng, bún cua, mì ý sốt bò bằm… Các món lẩu, nướng như cua ghẹ nướng, mưc chiên nướng, tôm cá cuốn… Nơi đây rất phù hợp cho những người cần yên tĩnh, thư giãn, các hội nhóm bạn thân, gia đình ăn uống trong các ngày lễ tết đặc biệt.

Địa chỉ tại 46 Trần Bình Trọng, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, mở cửa từ 6h-22h mỗi ngày. Giá nước uống, đồ ăn từ 45.000 – 385.000 đồng.

Cà phê Gió và Nước

Nằm nép mình bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng, quán cà phê Gió và Nước là một địa điểm check-in cực nổi tiếng ở Bình Dương.

Khác với nhiều quán cà phê khác, Gió và Nước luôn rất độc, đẹp dù khách có đến lần thứ bao nhiêu. Mái nhà được xây từ tre và thép, tạo cảm giác thoải mái, không có cột, mang lại không gian mở rộng và thư thái. Quán thường thay đổi concept theo các dịp lễ Tết, trang trí lung linh.

Cà phê Gió và Nước cực chill khi đêm xuống. (Ảnh: Gió và Nước)

Ở giữa quán được đầu tư thêm một hồ nước nhân tạo. Khách có thể chọn vị trí thưởng thức cà phê ở nơi thấp hơn mặt hồ, sẽ đón được ngọn gió mát thổi từ hồ sang, làm cho không khí trở nên thoáng đãng.

Phong cách decor Gió và Nước do nhà kiến trúc Võ Trọng Nghĩa tạo nên. Nổi bật hơn cả là phần mái chữ V thiết kế sáng tạo, với cách kết nối 7.000 cây tầm vông.

Cà phê sân vườn rộng, thoáng mát với hồ nước có bậc để đi nếu muốn trải nghiệm cảm giác khám phá mặt nước. Nơi đây là địa điểm lý tưởng hội họp gia đình, có khu vui chơi cho trẻ em và khu bắn cung cho những ai đam mê môn thể thao này (giá thuê sân là 50.000 đồng/30 phút) và lớp học dạy bắn cung 700.000 đồng/buổi.

Cà phê Gió và Nước liên tục đoạt các giải thưởng danh giá về kiến trúc. (Ảnh: Gió và Nước)

Năm 2016, quán cà phê Gió và Nước đã đoạt giải nhì giải thưởng Kiến trúc Việt Nam, Huy chương vàng cuộc thi Giải thưởng Hội Kiến trúc sư châu Á năm 2007 – 2008, giải nhì cuộc thi kiến trúc quốc tế bằng vật liệu tre năm 2007, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Quán có địa chỉ tại 6/28T, khu 3, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, quán mở cửa từ 7h30 – 22h30 mỗi ngày.

Cà phê Rose House

Nằm trong top những quán cà phê có không gian đẹp nhất Bình Dương, Rose House đưa "team sống ảo" vào một không gian như tranh vẽ.

Điểm đặc trưng của quán là thác nước ngay trung tâm và ngôi nhà ốp gỗ được vẽ hoa hồng toàn bộ vách tường.

Rose House nằm trong top những quán cà phê có không gian đẹp nhất Bình Dương. (Ảnh: mytour)

Sự phối hợp hài hòa sắc màu giữa những bức tranh thiên nhiên và hình ảnh thác nước tươi mát cùng bầy cá Koi mang lại cho không gian quán một vẻ đẹp độc đáo, gần gũi.

Rose House có nhiều không gian riêng dành cho nhiều đối tượng khác nhau, là điểm hội họp lý tưởng để họp mặt bạn bè, họp lớp,…Tại quán có khu vui chơi dành cho trẻ em thích hợp cho gia đình.

Quán có địa chỉ tại 21 Lê Hồng Phong, TP Thủ Dầu Một, mở cửa từ 6h30 - 22h30 mỗi ngày.

TIME Coffee

TIME Coffee là một ngôi nhà cổ kính với những viên gạch đỏ nổi bật nằm ẩn mình trong một khu vườn xanh mát, rực rỡ sắc màu. Quán có không gian rộng rãi và thoáng đãng, với nhiều bàn ghế và sofa êm ái để bạn thư giãn và tận hưởng ly cà phê ngon. Ngoài ra, quán còn có nhiều góc đẹp để bạn tha hồ chụp ảnh nên quán thu hút giới trẻ đua nhau check in.

TIME Coffee trang trí chỉn chu, đẹp từ không gian đến các món nước uống, rất được lòng khách. (Ảnh: DL Bình Dương)

Không gian quán được thiết kế theo tone xanh và trắng, tạo cảm giác tươi mát. Phía trước có khu vườn với nhiều cây xanh, xương rồng, và những chậu đất nung cam cùng dụng cụ làm vườn. Đây cũng là nơi có nhiều góc xinh xắn cho việc sống ảo.

Menu quán đa dạng với nhiều loại thức uống và bánh ngọt. Quán có địa chỉ tại 664/5 Cách mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, mở cửa mỗi ngày từ 7h-22h.

The Cup Cafe

The Cup Cafe là một chuỗi khá nhiều quán tại Bình Dương mà quán nào cũng thuộc top quán cà phê đẹp và nổi tiếng tại địa phương này. Các quán với không gian cực kì rộng rãi, cách bài trí tinh tế, mang lại cho du khách sự thoải mái và bình yên. Quán có phong cách kiến trúc nhã nhặn, tông màu trầm phối cùng nội thất tươi sáng.

Các quán The Cup Cafe tại Bình Dương mở cửa 24/24. (Ảnh: The Cup Cafe)

Nơi đây là nơi thích hợp để trao đổi, gặp gỡ và cùng chia sẻ những câu chuyện và học tập, đọc sách, khách sẽ thích mê với phong cách và thiết kế của quán. Nhất là với những bạn trẻ thích phong cách tự nhiên thì quán này sẽ là nơi các bạn không thể bỏ qua.

Menu của quán đa dạng từ các loại thức uống, điểm tâm, ăn trưa, ăn tối, ăn vặt.

Quán có 4 chi nhánh tại 63/25 Ba Mươi Tháng Tư, TP. Thủ Dầu Một, TTTM Biconsi Uyên Hưng, TP Tân Uyên, WTC Tower, đường Hùng Vương, phường Phú Chánh, TP Thủ Dầu Một, 17 D1, Khu dân cư Biconsi, TP Thủ Dầu Một, mở cửa 24/24.

The Tín Coffee & Tea

The Tín Coffee & Tea là một quán tạo dấu ấn với không gian đẹp và mát mẻ. Quán cà phê này được lòng giới trẻ bởi không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê, ngắm hoàng hôn mà còn là một điểm đến để chụp những bức ảnh "sống ảo" với đa dạng góc chụp đẹp.

Quán sở hữu nhiều góc đẹp với nhiều khu vực được decor thiết kế theo mùa, hay những chậu cây xanh, những khóm hoa màu sắc, làm cho mỗi bức ảnh trở nên độc đáo và thu hút. Điều này tạo nên không khí năng động và sáng tạo, làm cho The Tín Coffee & Tea trở thành điểm đến không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn để trải nghiệm và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng bạn bè và người thân.

The Tín Coffee & Tea là nơi lui tới thường xuyên của giới trẻ để uống cà phê ngắm hoàng hôn và chụp những bức ảnh đẹp. (Ảnh: FB The Tín Coffee & Tea)

Ngoài view đẹp, quán còn ghi điểm bởi nhân viên phục vụ nhiệt tình và thân thiện, sẵn sàng giúp khách chụp hàng chục bức ảnh đẹp.

Nếu không quen uống cà phê, đến đây bạn có thể thưởng thức những món ngon khác trong bảng thực đơn đa dạng 30 món của quán có trà sữa, nước ép, sữa chua, đá xay cùng nhiều thức uống Nhật Bản mới lạ, được pha chế rất hợp khẩu vị. Đặc biệt món trà xanh gạo rang đá xay rất hấp dẫn.

Quán có địa chỉ tại 222/3 khu phố Thạnh Hoà B, đường 22 Tháng 12, TP Thuận An, mở cửa mỗi ngày từ 7h30 - 22h.