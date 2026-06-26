Đi khám đau lưng, người phụ nữ 63 tuổi phát hiện khối u phổi 'ẩn nấp'

(VTC News) -

Bà N.T.T.H. (63 tuổi, TP.HCM) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm vì tình trạng đau mỏi vùng lưng. Trước đó, người bệnh không ho, không khó thở, không sụt cân và vẫn sinh hoạt bình thường nên cho rằng những cơn đau chỉ là biểu hiện của tuổi tác.

Trong quá trình thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối u ở thùy dưới phổi phải. Theo các bác sĩ, khối u phổi này là tổn thương ở giai đoạn sớm, gần như không gây triệu chứng nên rất dễ bị bỏ sót nếu người bệnh không đi khám hoặc không được tầm soát đầy đủ.

Ngay sau đó, bệnh nhân được hội chẩn, đánh giá toàn diện và chỉ định phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u được xử trí kịp thời. Hiện sức khỏe của người bệnh ổn định, các chỉ số sau phẫu thuật đều khả quan và tiếp tục được theo dõi.

Phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

PGS.TS Đỗ Anh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm cho biết, trong thực hành lâm sàng, không ít trường hợp đến khám vì một triệu chứng tưởng chừng không liên quan nhưng nhưng nhờ quy trình tầm soát kỹ lưỡng đã phát hiện ra các bệnh tiềm ẩn.

Đây là sự kết hợp giữa may mắn của người bệnh và sự nhạy bén trong chẩn đoán lâm sàng của bác sĩ, giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn có thể can thiệp hiệu quả.

Theo chuyên gia, nhiều khối u phổi ở giai đoạn đầu phát triển âm thầm, không gây ho, khó thở hay đau ngực. Chính vì vậy, người bệnh thường chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra vì một lý do khác. Nếu bỏ lỡ giai đoạn này, khối u có thể tiếp tục phát triển, làm giảm cơ hội điều trị triệt để.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi, không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài, dù không điển hình. Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát theo chỉ định của bác sĩ là cách hiệu quả để phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư phổi, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng.