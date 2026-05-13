Ánh mắt trống rỗng của nam IT 26 tuổi sau cú sốc ung thư phổi

Khoảnh khắc nam thanh niên ngồi bất động ngoài hàng ghế hành lang bệnh viện, hai tay ôm mặt, ánh mắt trống rỗng được BS.CKI Ninh Công Vi, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông ghi lại trong một buổi chiều sau giờ khám.

“Tôi không nghĩ một bạn trẻ như vậy lại mắc ung thư phổi. Bạn ấy cũng không nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng này chỉ sau một lần thăm khám”, bác sĩ kể.

Bức ảnh sau đó được anh chia sẻ lên mạng xã hội, nhận hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bàng hoàng khi biết người trong bức ảnh đó mới 26 tuổi.

Theo bác sĩ Vi, bệnh nhân là nhân viên IT, làm việc trong môi trường áp lực cao. Từ thời sinh viên, anh bắt đầu sử dụng vape - thuốc lá điện tử vì nghĩ “ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống”. Ban đầu chỉ hút theo bạn bè, dần dần vape trở thành thói quen mỗi khi căng thẳng, thức khuya làm việc hay mất ngủ. “Bạn ấy tâm sự với tôi vape giúp đầu óc tỉnh táo hơn, giảm stress nhanh hơn. Có ngày hút liên tục từ sáng đến khuya”, bác sĩ kể.

Cách ba tháng, nam thanh niên xuất hiện ho đờm dai dẳng, tức ngực nhẹ. Anh nghĩ nguyên nhân do làm việc quá sức, thường xuyên thức đêm và ngồi điều hòa nhiều nên tự mua thuốc uống.

Khi nhận kết quả, nam thanh niên hoảng loạn sau đó suy sụp.

Triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Có thời điểm bệnh nhân ho kéo dài nhiều tuần, sút cân nhưng vẫn chủ quan vì còn trẻ, không nghĩ mình mắc bệnh nghiêm trọng.

Chỉ đến khi xuất hiện những cơn đau tức ngực rõ rệt, thanh niên ấy mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp CT phát hiện khối u phổi phải 3cm. Bệnh nhân sau đó đã được sinh thiết u và làm các xét nghiệm chuyên sâu được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 2.

“Khi nhận kết quả, ban đầu bạn ấy hoảng loạn sau đó thì suy sụp. Điều khiến bệnh nhân ám ảnh nhất không phải là đau đớn thể xác mà là câu hỏi: ‘Tại sao em còn quá trẻ mà lại bị ung thư?’”, bác sĩ Vi nói.

Nhiều người trẻ hiện nay có tâm lý chủ quan với thuốc lá điện tử. Họ cho rằng vape chỉ là “hơi nước có mùi”, ít gây hại hơn thuốc lá truyền thống nên sử dụng trong thời gian dài mà không nhận ra những tổn thương âm thầm lên phổi.

“Không ít bệnh nhân trẻ đến khám với tình trạng viêm phổi kéo dài, tổn thương nhu mô phổi, suy giảm chức năng hô hấp liên quan thuốc lá điện tử. Điều đáng lo là nhiều người bắt đầu hút từ rất sớm”, bác sĩ Vi cảnh báo.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được xây dựng phác đồ điều trị tích cực kết hợp phẫu thuật và các phương pháp điều trị chuyên sâu. Dù tiên lượng khá khả quan, song hành trình phía trước vẫn dài và nhiều áp lực.

Điều khiến bác sĩ Vi day dứt không chỉ là tuổi đời quá trẻ của bệnh nhân, mà còn bởi câu chuyện này đang ngày càng phổ biến hơn trong thực tế lâm sàng. “Nhiều người trẻ nghĩ ung thư phổi là bệnh của người lớn tuổi hoặc người hút thuốc lá lâu năm. Nhưng hiện nay, chúng tôi gặp không ít ca bệnh ở độ tuổi 20-30”, anh nói.

Theo các chuyên gia ung bướu, ung thư phổi là loại ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu hiện nay. Bệnh thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu, triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường như ho kéo dài, đau ngực, mệt mỏi. Khi có biểu hiện rõ rệt, nhiều trường hợp đã bước vào giai đoạn muộn.

Đáng chú ý, xu hướng trẻ hóa ung thư phổi đang trở thành vấn đề đáng báo động. Bên cạnh yếu tố di truyền và môi trường ô nhiễm, lối sống thiếu khoa học được xem là một nguyên nhân quan trọng.

Thức khuya kéo dài, căng thẳng liên tục, ít vận động, ăn uống thất thường khiến sức đề kháng suy giảm. Việc sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, thuốc lá điện tử càng làm tăng nguy cơ tổn thương đường hô hấp và tế bào phổi.

Dung dịch vape có thể chứa nicotine cùng nhiều hóa chất tạo mùi, kim loại nặng và các hợp chất độc hại. Khi được đốt nóng và hít sâu vào phổi trong thời gian dài, chúng có khả năng gây viêm mạn tính, tổn thương tế bào và làm tăng nguy cơ bệnh lý hô hấp.

Các bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường kéo dài như ho dai dẳng, tức ngực, sút cân không rõ nguyên nhân. Việc khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khả năng điều trị hiệu quả.